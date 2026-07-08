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Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság Liverpool - Brentford mérkõzésén a liverpooli Anfield Stadionban 2026. május 24-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Van valami, amiért minden sikerét és trófeáját odaadná Szoboszlai Dominik

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Szoboszlai Zsolt a debreceni labdarúgás két legendás alakja, Dombi Tibor és Tisza Tibor vendége volt az Alföld TV egyik műsorában.

Szoboszlai Zsolt szerint a fia minden eddigi klubsikerét hajlandó lenne odaadni, ha cserébe a válogatottal ki tudná vívni a világbajnoki szereplést, és ott lenne a sportág legnagyobb tornáján – hangzott el a műsorban a Blikk összefoglalója szerint. Mindez persze nem csak neki szerezne örömet, hiszen 1986 óta csak álmodnak a magyarok arról, hogy a válogatottnak drukkolhassanak a vb-n.

„Azt mondta, hogy minden kupáját felcserélné egy vébéért, csak jussanak ki. Mindegy, mit nyert. Nekem is furcsa volt, de azt mondta, hogy egy vb-ért mindent felcserélne”, ezért még akár egy BL-győzelmet is feláldozna Dominik – mondta az édesapa.

Elhangzott az is, hogy elképzelhetőnek tartja, hogy fia egyszer majd magára húzhatja a Real Madrid mezét.

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