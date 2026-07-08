Van valami, amiért minden sikerét és trófeáját odaadná Szoboszlai Dominik

Szoboszlai Zsolt szerint a fia minden eddigi klubsikerét hajlandó lenne odaadni, ha cserébe a válogatottal ki tudná vívni a világbajnoki szereplést, és ott lenne a sportág legnagyobb tornáján – hangzott el a műsorban a Blikk összefoglalója szerint. Mindez persze nem csak neki szerezne örömet, hiszen 1986 óta csak álmodnak a magyarok arról, hogy a válogatottnak drukkolhassanak a vb-n.

„Azt mondta, hogy minden kupáját felcserélné egy vébéért, csak jussanak ki. Mindegy, mit nyert. Nekem is furcsa volt, de azt mondta, hogy egy vb-ért mindent felcserélne”, ezért még akár egy BL-győzelmet is feláldozna Dominik – mondta az édesapa.

Elhangzott az is, hogy elképzelhetőnek tartja, hogy fia egyszer majd magára húzhatja a Real Madrid mezét.