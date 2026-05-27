Orbán Viktor megbízta a Védvonal országos vezetőjét

A közlemény felidézi: Orbán Viktor és Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezető-helyettese a múlt héten jelentette be, hogy létrehozták a jogsérelmek megakadályozására hivatott Védvonalat.

„Árad a gyűlölet és az erőszak, ezért megalakítjuk a Védvonalat” – írta akkor a Fidesz elnöke a Facebookon.

Kocsis Máté kifejtette: van, aki szerint túl sokáig tűrtük a tiszás erőszakot és az áradó gyűlöletet, és van, aki szerint még tűrnünk kellene.

Közölte: a szavazóik közül sokan jól tudják, hogy a sérelmükre elkövetett verbális vagy fizikai erőszak büntetendő, és elég volt belőle – áll a közleményben.