Magyar Péter személyesen fog tárgyalni Volodimir Zelenszkijjel

Magyar Péter kijelentette, hogy a magyar kormány álláspontja egyértelmű: a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor és Ukrajnának joga van megvédeni területi integritását. Hozzátette: Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat Ukrajnába.

A kormányfő azt mondta, hogy a magyarok áprilisban egyértelmű döntést hoztak, és világos felhatalmazást adtak számukra. A magyarok hisznek a NATO erejében és egységében, közös érdekünk, hogy a NATO egységes maradjon. Hozzátette: elkötelezettek amellett, hogy Magyarországot ismét megbízható szövetségessé tegyék.

Magyar Péter elmondta: a magyar kormány már döntött arról, hogy kiszámítható módon növeli a védelmi kiadásokat, amelyek 2035-re elérik a GDP 5 százalékát.

A miniszterelnök a Facebookon később közzétett videóban arról számolt be: az ukrán elnökkel folytatott rövid megbeszélése során arról állapodtak meg, hogy találkozójukra vagy Budapesten vagy Kijevben kerül majd sor, és utána elmennek együtt Kárpátaljára, Beregszászra.

Magyar Péter elmondta azt is: kedden informális vacsorával kezdődött el a NATO-csúcsértekezlet Törökországban, és azóta több bilaterális tárgyaláson is részt vett. Közölte: szerda reggel a montenegrói miniszterelnökkel, a norvég miniszterelnökkel és a kanadai miniszterelnökkel volt külön megbeszélése. Jelezte: óriási az érdeklődés Magyarország álláspontja kapcsán, és mindenkinek elmondta, hogy Magyarország egy egységes és erős NATO-ban érdekelt és konstruktív, megbízható szövetséges lesz a NATO szövetségi rendszerén belül.

Elmondta: a montenegrói miniszterelnökkel beszéltek a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról. Montenegró az egyik legelőrehaladottabb tagjelölt ország, reményeik szerint jövőre már csatlakozhatnak az Európai Unióhoz - tette hozzá. Hangsúlyozta: fontos magyar befektetések vannak Montenegróban és a többi nyugat-balkáni országban is, abban állapodtak meg, hogy segítik egymást, és kölcsönösen érdekeltek a sikeres befektetésekben.

Elmondta azt is: a NATO szerda délelőtt kezdődő plenáris ülése a NATO főtitkárának a bevezetőjével indul, aztán az amerikai elnök, Donald Trump mond beszédet, majd tagállamok hozzászólásai következnek.

Kiemelte: a tagállamok – ahogyan korábban – most is egy fontos deklarációt fogadnak majd el az Ukrajnának nyújtandó 70 milliárd eurós pénzügyi támogatásról, de a csatlakozás ehhez a támogatáshoz most is önkéntes lesz.

Jelezte: ahogy Magyarország és Szlovákia korábban kívül maradt az Ukrajnának nyújtandó uniós hitelkeretből, úgy itt is a tagállamok szuverén döntése lesz, hogy ki csatlakozik ehhez a támogatáshoz.

„Világossá tettem itt Ankarában is mindenki számára, és világossá is fogom tenni még a plenáris ülésen, hogy Magyarország továbbra is támogatja mindenféle humanitárius eszközzel Ukrajnát, viszont se fegyvert, se csapatokat, semmilyen katonát és ilyen katonai támogatást Magyarország nem nyújt Ukrajnának” – jelentette ki.

Magyar Péter kitért arra is: örömmel konstatálta Ankarából, hogy a köztelevíziónak valószínűleg „nézettségi rekordja lehetett tegnap este”, amikor szimbolikusan 19 óra 56 perckor, 70 évvel a forradalom után újraindult az adás a köztelevízión a Tanú, majd Megáll az idő című filmmel.

Történelmi időket élünk – értékelt a miniszterelnök, arra bíztatva mindenkit, hogy nézze az újra szabaddá, függetlenné vált köztelevízió adásait.