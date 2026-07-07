ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.15
usd:
309.66
bux:
142274.79
2026. július 7. kedd Apollónia
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Didier Deschamps francia szövetségi kapitány gólszerzõ játékosával, Kylian Mbappéval, miután a csapat 1-0-ra gyõzött a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntõjének Paraguay-Franciaország mérkõzésén a philadelphiai Lincoln Financial Field Stadionban 2026. július 4-én.
Nyitókép: Will Oliver

Kylian Mbappé elegánsan válaszolt a rasszista paraguayi képviselőnőnek

Infostart

Kylian Mbappé, a francia válogatott csatára „megvetendőnek” és pozíciójára méltatlannak bélyegzett egy paraguayi szenátor asszonyt, aki számos rasszista megjegyzést tett származásáról és neveltetéséről.

Celeste Amarilla, a paraguayi Liberális Radikális Párt tagja – végzettsége szerint jogász –, az X-en tette közzé megjegyzéseit, miután hazája válogatottja vereséget szenvedett Franciaországtól a világbajnokság nyolcaddöntőjében.

„Az a hülye még írni sem tanult meg. Anyatej helyett kókuszdiót szopogatott, és a legműveltebb lények, akiknek a hangját valaha is hallotta, csimpánzok voltak. Be kellett volna mutatnod neki a középső ujjadat, Orlando Gill. Én megteszem ezt a szenátusban, és nem történik semmi” – írta Celeste Amarilla szenátor az X-en.

„Egy gyarmati korszakból itt ragadt kameruni, aki kétségbeesetten próbál franciának tűnni, rosszindulatú, újgazdag, arrogáns és csúnya. Ideges volt, és halálra rémült a mérkőzés alatt, akárcsak az egész csapata. Még gólt sem sikerült szerezniük, puszta szerencsének köszönhetően nyertek…” – folytatta egy másik X-bejegyzésben.

Mbappé így reagált: „Celeste Amarilla asszony, ön egy megvetendő nő, és méltatlan a pozíciójára. Ön nem képviseli Paraguayt, azt az országot, amely szenvedélyt és becsületet mutatott a torna során. Az arcátlan rasszizmusa miatt az egész világ elfelejtette azt az utat és történelmi erőfeszítést, amelyet a paraguayi játékosok véghez vittek ezen a világbajnokságon, utat nyitva egy alkalmatlan nőnek, aki a lehető legrosszabb képet festi hazájáról. Soha nem fogom megengedni az olyan embereknek, mint ő, hogy szabadon terjesszék gyűlöletüket és rasszizmusukat szerte a világon.”

A 61 éves Amarilla képviselő asszony megjegyzései rímelnek José Luis Chilavertnek, Paraguay korábbi világklasszis kapusának a megjegyzéseire, aki a szombati mérkőzés előtt azt mondta, hogy válogatottja „egy afrikai csapattal” néz szembe.

Mbappé győztes gólt lőtt tizenegyesből a magyar idő szerint szombatról vasárnapra áthúzódó mérkőzés második félidejében, ezzel továbbjuttatva csapatát a Marokkó elleni, csütörtöki, bostoni negyeddöntőbe.

Philippe Diallo, a Francia Labdarúgó-szövetség elnöke „szégyennek” nevezte Chilavert megszólalásának tartalmát.

A francia politikai élet több fontos szereplője is kiállt Kylian Mbappé mellett és elítélte Celeste Amarilla megnyilvánulásait.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Foci-vb 2026    Kylian Mbappé elegánsan válaszolt a rasszista paraguayi képviselőnőnek

rasszizmus

kylian mbappé

foci-vb 2026

celeste amarilla

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Prőhle Gergely: forró ősz jön, az AfD konszolidációval akar kormányzóképességet mutatni

Prőhle Gergely: forró ősz jön, az AfD konszolidációval akar kormányzóképességet mutatni
Nem történt meglepetés az Alternatíva Németországért hétvégi, erfurti kongresszusán: Tino Chrupalla és Alice Weidel maradt a két társelnök. A legújabb céljuk, hogy még további 4-5 százalékkal növeljék a jelenlegi támogatottságukat az országos felmérésekben. Prőhle Gergely volt berlini nagykövet az InfoRádióban azt mondta, ha az AfD-nek sikerül az igazi áttörés az őszi keletnémet tartományi választásokon, akkor már nehéz lesz tűzfalról és karanténról beszélni a többi párt részéről a jövőben. Hozzátette: az AfD elkezdte jelezni, más akar lenni, mint eddig, így is demonstrálva a kormányzóképességét.
Nemzeti egység, alkalmatlanság és Botswana – súlyos állítások az alaptörvény-módosítás kapcsán

Nemzeti egység, alkalmatlanság és Botswana – súlyos állítások az alaptörvény-módosítás kapcsán

Görög Márta igazságügyi miniszter szerint az alaptörvény tizenhetedik módosítása újabb fontos lépés a jogállamiság, az alkotmányos demokrácia helyreállítása érdekében. A Fidesz és a KDNP úgy látja, hogy nem demokratikus a javaslat.
 

Fontos lépés történt az ügynökakták nyilvánosságra hozatala felé

Magyar Péter: vége a bábszínháznak!

Legyen-e megye a vármegye és kormánymegbízott az ispán? – Így konzultálhat most

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Hőkupola: a 42 fokos rekord csak a kezdet volt? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Életmentés a sürgősségin: hogyan szedi áldozatait az e-roller? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
Vízszint, hőség, alga, árvaszúnyog: milyen most a Balaton? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.07. kedd, 18:00
Wéber Gábor
Forma–1-es kommentátor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megtámadták Moszkvát, egy ponton dőlhet el a konfliktus – Háborús híreink kedden

Megtámadták Moszkvát, egy ponton dőlhet el a konfliktus – Háborús híreink kedden

Ismételten nagyszabású dróntámadásról számoltak be a források az orosz főváros ellen, számtalan részlet még nem ismert – közölte az RBK. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az Oroszország elleni háború döntő szakasza a szárazföldről és a tengerről a légtérbe tevődött át, és a levegőben zajló küzdelem fogja eldönteni a konfliktus kimenetelét. A Financial Times gazdasági napilapnak adott interjújában – amelyre néhány órával egy Kijev elleni súlyos orosz légicsapás után került sor – az államfő kifejtette, hogy országa már megakadályozta Oroszország szárazföldi győzelmét, és az orosz flottát is kiszorította a Fekete-tenger nyugati medencéjének nagy részéről. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült a rideg valóság Magyarországról: nagyon csúnyán ráfázhat, aki erre nem figyel oda

Kiderült a rideg valóság Magyarországról: nagyon csúnyán ráfázhat, aki erre nem figyel oda

Magyarország a 150 vizsgált ország közül a 42. helyen végzett a világ legbiztonságosabb befektetési célpontjainak rangsorában.

BBC
Business Sport Travel Science
French court clears way for Marine Le Pen to run for president but orders her to wear electronic tag

French court clears way for Marine Le Pen to run for president but orders her to wear electronic tag

The French hard-right leader, who previously said she would not run for office if forced to wear a tag, is yet to respond publicly to the verdict.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 7. 16:12
Leállt a közmédia adása, ez az üzenet fogadja a nézőket
2026. július 7. 15:58
Már az új vezetés áll az MTVA élén
×
×