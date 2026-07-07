Kylian Mbappé elegánsan válaszolt a rasszista paraguayi képviselőnőnek

Celeste Amarilla, a paraguayi Liberális Radikális Párt tagja – végzettsége szerint jogász –, az X-en tette közzé megjegyzéseit, miután hazája válogatottja vereséget szenvedett Franciaországtól a világbajnokság nyolcaddöntőjében.

„Az a hülye még írni sem tanult meg. Anyatej helyett kókuszdiót szopogatott, és a legműveltebb lények, akiknek a hangját valaha is hallotta, csimpánzok voltak. Be kellett volna mutatnod neki a középső ujjadat, Orlando Gill. Én megteszem ezt a szenátusban, és nem történik semmi” – írta Celeste Amarilla szenátor az X-en.

„Egy gyarmati korszakból itt ragadt kameruni, aki kétségbeesetten próbál franciának tűnni, rosszindulatú, újgazdag, arrogáns és csúnya. Ideges volt, és halálra rémült a mérkőzés alatt, akárcsak az egész csapata. Még gólt sem sikerült szerezniük, puszta szerencsének köszönhetően nyertek…” – folytatta egy másik X-bejegyzésben.

Mbappé így reagált: „Celeste Amarilla asszony, ön egy megvetendő nő, és méltatlan a pozíciójára. Ön nem képviseli Paraguayt, azt az országot, amely szenvedélyt és becsületet mutatott a torna során. Az arcátlan rasszizmusa miatt az egész világ elfelejtette azt az utat és történelmi erőfeszítést, amelyet a paraguayi játékosok véghez vittek ezen a világbajnokságon, utat nyitva egy alkalmatlan nőnek, aki a lehető legrosszabb képet festi hazájáról. Soha nem fogom megengedni az olyan embereknek, mint ő, hogy szabadon terjesszék gyűlöletüket és rasszizmusukat szerte a világon.”

A 61 éves Amarilla képviselő asszony megjegyzései rímelnek José Luis Chilavertnek, Paraguay korábbi világklasszis kapusának a megjegyzéseire, aki a szombati mérkőzés előtt azt mondta, hogy válogatottja „egy afrikai csapattal” néz szembe.

Mbappé győztes gólt lőtt tizenegyesből a magyar idő szerint szombatról vasárnapra áthúzódó mérkőzés második félidejében, ezzel továbbjuttatva csapatát a Marokkó elleni, csütörtöki, bostoni negyeddöntőbe.

Philippe Diallo, a Francia Labdarúgó-szövetség elnöke „szégyennek” nevezte Chilavert megszólalásának tartalmát.

A francia politikai élet több fontos szereplője is kiállt Kylian Mbappé mellett és elítélte Celeste Amarilla megnyilvánulásait.