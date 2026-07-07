A nyomásgyakorlás híre különös árnyékot vet az amúgy nagyon sikeres világbajnokságra

Azok a félelmek, amik a 48 csapatos lebonyolításhoz fűződtek, azok nem, vagy legalábbis nem teljesen igazolódtak be. Tehát azért szakmailag komoly színvonalú és nagyon is érdekes és izgalmas világbajnokság közepén vagyunk. Az azért egyértelműen látszik, hogy az a színes kavalkád, ami az elején volt a sok új országgal, ez most már kiegyenesedik, tehát azok az országok vannak ott, akiknek az előzetes esélyek alapján ott kellett lenniük, és akik egy 32-es lebonyolítás esetén is ott lennének az élmezőnyben. Innentől fogva már tényleg egy olyan tornát látunk, amilyen a korábbiak voltak – kezdte az értékelést a sportközgazdász.

Búcsúztak a németek, majd a brazilok is, tehát azért, ha nem is a végső győzelem legesélyesebb csapatai, de olyan együttesek, amelyek az elmúlt évtizedekben is meghatározó szerepet játszottak a futballban. Összességében a nyereményszorzók, a fogadóirodák ajánlatai mennyit változtak az elmúlt egy-két héten – hangzott a kérdés Szabados Gáborhoz.

Egyértelműen látszik elmozdulás, a torna előtt még Spanyolország volt a top favorit, ez most már Franciaország. Azt gondolom, hogy a mutatott játék alapján ez teljesen reális is, és egyébként Spanyolországot Argentína is megelőzte az esélyek alapján. Ez megint csak egyrészt a mutatott játék miatt van, másrészt nem szabad elfelejteni, hogy

Argentína nagyon könnyű ágra került a többiekhez képest,

tehát ilyen szempontból kevesebb erőfeszítéssel tud eljutni a végső fázisig, márpedig egy olyan tornán, ahol nyolc meccset kell játszania a győztesnek, ott ez nagyon fontos szempont. Valóban kiestek a németek és a brazilok, akikről mondhatjuk, hogy a világbajnokság két meghatározó nemzete, de ez a német és ez a brazil csapat messze nem képviselt olyan játékerőt, mint a korábbi világbajnokságok csapatai, amelyek az aranyéremért küzdöttek.

East Rutherford, 2026. július 6. A két gólt szerzõ norvég Erling Haaland csapata és a szurkolók viking evezéséhez dobolja a ritmust, miután 2-1-re gyõztek a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntõjének Brazília-Norvégia mérkõzésén a New Jersey állambeli East Rutherford MetLife Stadionjában 2026. július 5-én. MTI/AP/Frank Franklin II

Persze az egyes mérkőzésekre mondhatjuk azt, hogy meglepetés, de összességében az, hogy nincsenek ott a végelszámolásnál, az azért nem olyan nagy meglepetés.

Összességében ez egy gazdasági siker a FIFA-nak, illetve a három szervező országnak – tette fel a kérdést az Inforádió riportere.

Gianni Infantino a FIFA elnöke ezt fogja majd mondani, hogy milyen óriási siker lesz. Megkockáztatom, még azt is ki fogja jelenteni, hogy ez volt minden idők legjobb világbajnoksága. Az egyértelmű,

ha a bevételeket nézzük, akkor ez messze kiemelkedik ez a világbajnokság a korábbiak közül,

és nem csak a méretei miatt, hanem az olyan egyéb megoldások miatt is, mint a dinamikus jegyárazás, vagy éppen ugye a reklámszünetek beiktatása a félidők közepére, ezek mind-mind növelték a bevételeket.

Amit a rendező országok el akartak érni, ugye az Egyesült Államokban és a Kanadában elsősorban a labdarúgásnak a népszerűsítését, Mexikóban pedig az infrastrukturális fejlesztéseket és így a gazdaság meglökését sikerült megvalósítani.

Politikai botrány

Egy dolgot azért megemlítenék, ugye az, hogy az Egyesült Államok-Belgium mérkőzés előtt Barubi piros lapját felfüggesztette a FIFA minden rendelkezésre álló információ szerint amerikai nyomásra.

Ez azért egy olyan beavatkozás a mérkőzések menetébe, amire soha korábban nem volt példa, és nyugodtan mondhatjuk, hogy a világbajnokságok történetének egyik, ha nem a legbotrányosabb esete. Nagy kérdés, hogy ez majd összességében milyen képet fejt ki és milyen befolyást gyakorol az egész világbajnokság megítélésére – adott értelmezést Szabados Gábor sportközgazdász a vb politikai szálának is.

Cikkünk Farkas Dávid interjúja alapján készült.