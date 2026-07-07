Kisebb tüntetés volt a közmédia épületénél

A résztvevők a közmédia Kunigunda útján lévő épületének B portája előtt gyülekeztek. A sajtó képviselői, tévéstábok, fotósok azonban nagyobb számban voltak jelen a helyszínen.

Az MTI-nek nyilatkozó résztvevők elmondták, hogy civil állampolgárok, nem képviselnek semmilyen szervezetet.

A HírTV műsorában az hangzott el, hogy a demonstrációt a Védvonal szervezi. Később Czunyiné Bertalan Judit, a Védvonal vezetője és Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója közös közleményt adott ki arról, hogy az MTVA-székház előtti tüntetést nem a Fidesz és nem a Védvonal szervezte.

„A szervezők, miután az esemény meghirdetését követő megkeresésünkre nem reagáltak, okkal feltételezzük, hogy a Védvonal nevével visszaélve hirdették meg az eseményt” – írták.