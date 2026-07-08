Egy nap szünet a vb-n – sport a tévében

M4 Sport
15.30: Kerékpár, Tour de France, 5. szakasz
Sport 1
10.45: Kézilabda, férfi junior Európa-bajnokság, csoportkör, Svédország-Izrael
13.15: Kézilabda, férfi junior Európa-bajnokság, csoportkör, Szlovénia-Lengyelország
15.45: Kézilabda, férfi junior Európa-bajnokság, csoportkör, Németország-Franciaország
18.15: Kézilabda, férfi junior Európa-bajnokság, csoportkör, Magyarország-Csehország
21.45: Baseball, MLB, alapszakasz, San Francisco Giants-Toronto Blue Jays
Sport 2
12.00 és 17.30: Sznúker, Bajnokok Ligája, Leicester
Eurosport 1
13.45: Kerékpár, Tour de France, 5. szakasz
Eurosport 2
12.00: Tenisz, Wimbledon