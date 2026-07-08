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Nyitókép: Getty Images / Digital Vision.

Egy nap szünet a vb-n – sport a tévében

Infostart / MTI

Ha foci nem is, kerékpár, kézilabda, sznúker és tenisz szerepel a sportcsatornák szerdai élő kínálatában.

M4 Sport

15.30: Kerékpár, Tour de France, 5. szakasz

Sport 1

10.45: Kézilabda, férfi junior Európa-bajnokság, csoportkör, Svédország-Izrael

13.15: Kézilabda, férfi junior Európa-bajnokság, csoportkör, Szlovénia-Lengyelország

15.45: Kézilabda, férfi junior Európa-bajnokság, csoportkör, Németország-Franciaország

18.15: Kézilabda, férfi junior Európa-bajnokság, csoportkör, Magyarország-Csehország

21.45: Baseball, MLB, alapszakasz, San Francisco Giants-Toronto Blue Jays

Sport 2

12.00 és 17.30: Sznúker, Bajnokok Ligája, Leicester

Eurosport 1

13.45: Kerékpár, Tour de France, 5. szakasz

Eurosport 2

12.00: Tenisz, Wimbledon

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Kezdőlap    Sport    Egy nap szünet a vb-n – sport a tévében

tenisz

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Tegnap az amerikai tőzsdéken elsősorban a technológiai részvényeket adták, ezt követően Ázsiában felemás a hangulat, a dél-koreai tőzsde pedig ezúttal is látványosan alulteljesít. Mindez arra utal, hogy a technológiai szektoron tovább erősödhet az eladói nyomás világszerte. A figyelem azonban ma elsősorban a Közel-Keletre irányul: az Egyesült Államok és Irán között ismét kiéleződött a konfliktus, melynek hatására meredeken emelkedik az olaj és a földgáz ára is. A feszültség tovább erősödik délelőtt, miután Donald Trump bejelentette, hogy az elmúlt órák eseményeinek hatására az Iránnal kötött egyetértési memorandum érvényét vesztette. Gazdasági események szempontjából az Egyesült Államokban a jelzáloghitel-igénylések mellett este a Federal Reserve legutóbbi kamatülésének jegyzőkönyve érkezik, amelyből a befektetők a kamatpályával kapcsolatos új jelzéseket próbálhatják kiolvasni.

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