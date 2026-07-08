Egy nap szünet a vb-n – sport a tévében

Tegnap az amerikai tőzsdéken elsősorban a technológiai részvényeket adták, ezt követően Ázsiában felemás a hangulat, a dél-koreai tőzsde pedig ezúttal is látványosan alulteljesít. Mindez arra utal, hogy a technológiai szektoron tovább erősödhet az eladói nyomás világszerte. A figyelem azonban ma elsősorban a Közel-Keletre irányul: az Egyesült Államok és Irán között ismét kiéleződött a konfliktus, melynek hatására meredeken emelkedik az olaj és a földgáz ára is. A feszültség tovább erősödik délelőtt, miután Donald Trump bejelentette, hogy az elmúlt órák eseményeinek hatására az Iránnal kötött egyetértési memorandum érvényét vesztette. Gazdasági események szempontjából az Egyesült Államokban a jelzáloghitel-igénylések mellett este a Federal Reserve legutóbbi kamatülésének jegyzőkönyve érkezik, amelyből a befektetők a kamatpályával kapcsolatos új jelzéseket próbálhatják kiolvasni.