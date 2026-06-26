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Fürdõzõk a Római-parti Plázson Budapesten 2026. június 26-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

A hőség ezt hozta ki a budapestiekből – fotók

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A hőségriadó stabilan megjelenik a híradásokban: jönnek a fürdőzős fotók és az is elmaradhatatlan információ, hogy a villamosenergia-hálózat mennyire bírja a kiképzést?

A hőség átveszi az irányítást: jönnek a pancsolós fényképek és tájékoztatnak az energiaellátásért felelős szakemberek.

Nézzük tehát a napi felhozatalt. Először jöjjön az áramellátás, utána csobbanunk.

A hálózati adatok alapján az energiaellátás stabil, rendkívüli beavatkozásra nincs szükség; a kiegyensúlyozott működés érdekében ugyanakkor sokat tehetnek a fogyasztók is: akinek van rá módja, használja átgondoltan az energiaigényes berendezéseit a legnagyobb esti terhelés idején, lehetőség szerint ne egyszerre – közölte az MVM Csoport a Facebook-oldalán.

A helyzet fokozódik

A társaság posztjában jelezte: a következő napokban várhatóan tovább fokozódik a meleg, szombattól pedig a legmagasabb fokozatú hőségriasztás lesz érvényben.

A tartósan magas hőmérséklet nemcsak az emberek közérzetét, hanem az energiafelhasználást is befolyásolja: a klímaberendezések és hűtési rendszerek használata miatt jellemzően az esti órákban jelentkezhet nagyobb áramfogyasztás és terhelés a villamosenergia-hálózaton – ismertették.

Az MVM a nyári csúcsidőszakra átfogóan felkészült, szakembereik folyamatosan figyelik a rendszer működését, és ebben az időszakban is mindent megtesznek a biztonságos, zavartalan energiaellátás fenntartásáért – írták.

Példaként említették, hogy a Mátrai Erőmű munkatársai folyamatos üzemmenet mellett dolgoznak azon, hogy a szükséges villamosenergia-mennyiség rendelkezésre álljon, az MVM megújuló forrásból dolgozó erőművei pedig az elmúlt héten a tervezettnél 11,5 százalékkal több villamos energiát termeltek, főként a naperőművek teljesítményének köszönhetően. Napközben a naperőművek termelése jelentősen mérsékli a hálózati terhelést, a nagyobb igény ezért jellemzően az esti órákban jelentkezik.

A pénteken átadott tiszaújvárosi akkumulátoros energiatároló is azt támogatja, hogy az MVM hatékonyabban tudjon reagálni a termelési és fogyasztási ingadozásokra – tették hozzá.

A közlemény szerint az MVM elosztótársaságainak szakemberei vizsgálják, hogy a legmagasabb hőségriasztási fokozat idejére – ahol ez műszakilag és ellátásbiztonsági szempontból megoldható – átütemezhetők-e a tervezett áramszünettel járó munkák.

A poszthoz csatolt videóban Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatója hangsúlyozta, az MVM erőművei felkészültek a nyári melegre. Az elmúlt napokban is szinte minden erőművük csúcskapacitással működött; fogják bírni a terhelést - emelte ki. Hozzáfűzte, mindent megtettek, amit emberileg meglehetett, de az is nagyon fontos, hogy a lakosság és az ipar vállalatok optimálisan használják fel a villamos energiát.

Este van, este van...

A vezérigazgató arra kérte a fogyasztókat, hogy inkább nappal fogyasszanak, mert az esti órákban, amikor a megújuló forrásból származó energia már nem áll rendelkezésre, és hagyományos erőművi kapacitással kell kielégíteni az ország energiaszükségletét, „akkor egy kicsit kevesebb fogyasztás is sokat jelent energiabiztonsági szempontból”.

Arra is kitért, hogy az erőműkarbantartáson, -építésen, illetve hálózatfejlesztésen dolgozó kollégák számára hűtött italokat, pihenésre alkalmas hűtött közeget és több szabadidőt biztosítanak. Az ügyfelek számára pedig az MVM Csoport minden ügyfélszolgálatát fél órával korábban nyitják ki – mondta Mátrai Károly a társaság közösségi oldalán.

Az MVM Csoport az MTI-nek pénteken eljutatott közleményében ismertette: az északkelet-magyarországi térségben működő MVM Émász villamosenergia-elosztási területén az elmúlt napokban a csúcsértékek az elmúlt két év hasonló időszakaihoz illeszkedve 690–750 megawatt (MW) között alakultak. A délkelet-magyarországi térségben működő MVM Démász elosztóhálózatán a csúcsterhelés jellemzően 20 óra körül jelentkezik, 750 MW körüli értékkel, az elmúlt napokban mért legmagasabb érték pedig 795 MW volt.

Napközben a naperőművek termelése jelentősen mérsékli a hálózatról vételezett villamosenergia-mennyiséget, ezért bizonyos időszakokban a terhelés 300–400 MW környékére csökken.

És akkor jöjjenek a csobbanós fényképek:

Budapest, 2026. június 26. Fürdõzõk a Római-parti Plázson Budapesten 2026. június 26-án. MTI/Hegedüs Róbert
MTI/Hegedüs Róbert
Budapest, 2026. június 26. Fürdõzõk a Római-parti Plázson Budapesten 2026. június 26-án. MTI/Hegedüs Róbert
Fürdõzõk a Római-parti Plázson Budapesten 2026. június 26-án. MTI/Hegedüs Róbert
Budapest, 2026. június 26. Fürdõzõk a Római-parti Plázson Budapesten 2026. június 26-án. MTI/Hegedüs Róbert
MTI/Hegedüs Róbert
Budapest, 2026. június 26. Fürdõzõk a Római-parti Plázson Budapesten 2026. június 26-án. MTI/Hegedüs Róbert
Fürdõzõk a Római-parti Plázson Budapesten 2026. június 26-án. MTI/Hegedüs Róbert
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