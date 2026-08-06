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Az MVM Paksi Atomerőmű Dunaszentbenedekről fotózva, előtérben a Duna 2026 július 29-én. Ezen a napon leállították a paksi atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt.
Nyitókép: MTI/Kiss Dániel

Magyar Péter: túl a mélyponton

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„Jó hír, hogy már kilenc centire vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, és eső várható az osztrák vízgyűjtőkön. A paksi turbina üzemel” – írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon.

Hasonló üzenetet tett közzé Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter is: „Az erőművek termelnek, az import biztosított. Ma is nagy meleg lesz, így az önkéntes fogyasztáscsökkentésre ma is szüksége van az országnak” – fogalmazott.

A paksi atomerőműben egy kivételével az összes turbinát le kellett állítani, annyira alacsony a Duna vízállása, és a határon voltunk: egy-két centin múlt, hogy az erőmű 44 éves történelmében először a teljes termelést le kelljen állítani.

A paksi atomerőmű napi 2000 megawatt helyett 230 megawattot termel, de az utolsó turbina stabilan működik, és elkezdett emelkedni a Duna vízállása, így van remény, hogy teljesen nem kell lekapcsolni.

Az ország energiaellátása egyébként stabil, a paksi termelésnek az árak szempontjából van jelentősége: így kevesebb áramot kell drágábban importálni vagy más, drágább erőművekben termelni.

A hőség szerdán és csütörtökön tetőzik Magyarországon, így most különösen fontos lesz az önkéntes fogyasztáscsökkentés a 17 és 22 óra közötti idősávban – emelte ki korábbi üzeneteiben a kormányfő.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter: túl a mélyponton

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Magyar Péter: túl a mélyponton

Magyar Péter: túl a mélyponton

„Jó hír, hogy már kilenc centire vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, és eső várható az osztrák vízgyűjtőkön. A paksi turbina üzemel” – írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon.
 

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