Magyar Péter: túl a mélyponton

Hasonló üzenetet tett közzé Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter is: „Az erőművek termelnek, az import biztosított. Ma is nagy meleg lesz, így az önkéntes fogyasztáscsökkentésre ma is szüksége van az országnak” – fogalmazott.

A paksi atomerőműben egy kivételével az összes turbinát le kellett állítani, annyira alacsony a Duna vízállása, és a határon voltunk: egy-két centin múlt, hogy az erőmű 44 éves történelmében először a teljes termelést le kelljen állítani.

A paksi atomerőmű napi 2000 megawatt helyett 230 megawattot termel, de az utolsó turbina stabilan működik, és elkezdett emelkedni a Duna vízállása, így van remény, hogy teljesen nem kell lekapcsolni.

Az ország energiaellátása egyébként stabil, a paksi termelésnek az árak szempontjából van jelentősége: így kevesebb áramot kell drágábban importálni vagy más, drágább erőművekben termelni.

A hőség szerdán és csütörtökön tetőzik Magyarországon, így most különösen fontos lesz az önkéntes fogyasztáscsökkentés a 17 és 22 óra közötti idősávban – emelte ki korábbi üzeneteiben a kormányfő.