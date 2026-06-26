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Fiatal nő egy szökőkútban hűsöl a nyári forróságban.
Nyitókép: Getty Images/Francesco Carta fotografo

Itt a mai térkép: 38 fok is lehet, az ország nagy részén már másodfokú riasztás van érvényben

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A friss előrejelzések szerint még jobban rákapcsol a forróság, az Alföldön hétfőn és kedden 42, akár 43 fok sem kizárt. Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Késő estére általában 23 és 28 fok közé hűl le a levegő.

Pénteken nagyrészt felhőtlen vagy derült, napos idő várható, a középső és északkeleti megyékben képződhet kevés gomolyfelhő, de csapadék ezeken a részeken sem lesz. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Késő estére általában 23 és 28 fok közé hűl le a levegő – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Az ország nagyobb részére másodfokú figyelmeztetést adtak ki, több vármegyében is meghaladja a 27 fokot a napi középhőmérséklet

Péntek délután az alábbi hőmérsékleti csúcsok várhatók:

Mint arról korábban beszámoltunk, a várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tisztifőorvos szombattól; Oroszi Beatrix a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre is.

Minap amúgy a 24 órás hőmérséklet-változás általában 1-2 fok körül alakult, azaz szerdához képest ennyivel volt magasabb a csúcsérték csütörtökön – derül ki a HungaroMet posztjából. A maximum általában 31 és 36 fok között alakult, ami a sokéves átlagnál majdnem 8 fokkal magasabb értéket jelent.

Közben az Időkép arra emlékeztet, hogy június 26-án búcsúzik el legkésőbb a horizont mögött a Nap, így ezt az estét használhatjuk ki legtovább a szabadban. A Föld tengelyferdesége és az elliptikus pálya miatt a leghosszabb nappal (június 21.) nem esik teljesen egybe a legkésőbbi napnyugtával.

A naplemente pontos időpontja jelentősen függ attól, hogy az ország melyik szegletében élünk. A keleti tájakon élők negyed órával hamarabb gyújthatnak lámpát, míg a nyugati határszélen még javában élvezhetik a szürkületet.

A legkésőbbi napnyugta időpontjai a következők szerint alakulnak:

  • Budapest: 20 óra 46 perc;
  • Keleti határszél (pl. Garbolc környéke): 20 óra 31 perc (15 perccel korábban);
  • Nyugati határszél (pl. Felsőszölnök környéke): 20 óra 58 perc (12 perccel később).

Szombattól kezdve szép lassan, eleinte csupán másodpercekkel, de egyre korábban kezd el sötétedni. A nappalok rövidülése igazi lendületet majd július második felében vesz – teszik hozzá.

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