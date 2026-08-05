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Nyitókép: Budapesti Közlekedési Központ

Nyilvánosságra hozták a HÉV-kocsicsere ütemezését

Infostart / MTI

A közlekedési miniszter bejelentése szerint három vonalon cserélik le a mára már elavult, korszerűtlen kocsikat új, több mint száz méter hosszú motorvonatokra. Az új szerelvények már az évtized végén munkába állhatnak.

A Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv keretében lecserélik az ötvenéves HÉV-kocsikat, még az idén kiírják azokat a közbeszerzéseket, amelyek révén megújíthatják a teljes HÉV-járműflottát a H5-ös szentendrei, a H6-os ráckevei és a H7-es csepeli vonalon – írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook-bejegyzésében.

Ismertette, a hazahozott uniós forrásokból 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak. Az ehhez szükséges közbeszerzést még az idén kiírják, az első szerelvények pedig 2030-tól forgalomba állhatnak.

Akadálymentes, klimatizált, korszerű járművekkel újítják meg a flottát, amelyek kényelmesebb, gyorsabb és megbízhatóbb közlekedést biztosítanak az utasok számára

– tette hozzá. Mint írta a miniszter, az elmúlt években százezrek költöztek vidékről Budapestre, illetve a fővárosból az agglomerációba, a külső kerületekbe, sok esetben megfelelő közösségi közlekedési kapcsolat nélkül. Ezért nő folyamatosan az autóforgalom, és ezért válik egyre nehezebben élhetővé Budapest belvárosa.

Ennek egyetlen valódi ellenszere a minőségi közösségi közlekedés, és az egyik legfontosabb feltétel, hogy a HÉV kényelmében, minőségében és gyorsaságában is valódi alternatívát kínáljon az autóval szemben – írta Vitézy Dávid.

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Kezdőlap    Belföld    Nyilvánosságra hozták a HÉV-kocsicsere ütemezését

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