Nyilvánosságra hozták a HÉV-kocsicsere ütemezését

A Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv keretében lecserélik az ötvenéves HÉV-kocsikat, még az idén kiírják azokat a közbeszerzéseket, amelyek révén megújíthatják a teljes HÉV-járműflottát a H5-ös szentendrei, a H6-os ráckevei és a H7-es csepeli vonalon – írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook-bejegyzésében.

Ismertette, a hazahozott uniós forrásokból 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak. Az ehhez szükséges közbeszerzést még az idén kiírják, az első szerelvények pedig 2030-tól forgalomba állhatnak.

Akadálymentes, klimatizált, korszerű járművekkel újítják meg a flottát, amelyek kényelmesebb, gyorsabb és megbízhatóbb közlekedést biztosítanak az utasok számára

– tette hozzá. Mint írta a miniszter, az elmúlt években százezrek költöztek vidékről Budapestre, illetve a fővárosból az agglomerációba, a külső kerületekbe, sok esetben megfelelő közösségi közlekedési kapcsolat nélkül. Ezért nő folyamatosan az autóforgalom, és ezért válik egyre nehezebben élhetővé Budapest belvárosa.

Ennek egyetlen valódi ellenszere a minőségi közösségi közlekedés, és az egyik legfontosabb feltétel, hogy a HÉV kényelmében, minőségében és gyorsaságában is valódi alternatívát kínáljon az autóval szemben – írta Vitézy Dávid.