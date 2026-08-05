ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.06
usd:
313.57
bux:
148809.08
2026. augusztus 5. szerda Krisztina
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Képviselõk szavaznak az egyes törvényeknek az iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggõ módosításáról az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. július 21-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Rendkívüli hír – Jövő kedden államfőt választhat a parlament

Infostart

Az alkotmányozás idejére hivatalba lépő köztársasági elnök személyéről, a jelölt(ek)ről egyelőre semmi hír, egyelőre egy napirendi kiegészítési javaslat került fel a parlament honlapjára.

Mint az Infostart hírül adta, Ruff Bálint kancelláriaminiszter javaslatára a jövő héten is folytatja a rendkívüli ülésezést a parlament, ám időközben a napirendi pontok tiszás javaslatra egy rendkívüli, ám igen fontos módosítással kiegészülnek: augusztus 11-én sor kerülhet a köztársasági elnök megválasztására.

A javaslat, amely a Tisza frakcióvezetője, Bujdosó Andrea neve alatt fut, nem vonultat fel nevet, ám ezt bizonyára rövidesen megtudja a nyilvánosság.

A javaslat indoklása szerint erre azért van szükség, hogy az új köztársasági elnököt az Alaptörvényben meghatározott határidőn belül megválassza az Országgyűlés.

A kezdeményezést Magyar Péter mellett további 42 kormánypárti képviselő is aláírta.

Ismert, az új parlament kétharmados többségét adó Tisza Párt az alkotmányozás most kezdődő folyamatának idejére átmeneti köztársasági elnököt választhat meg, majd az alkotmányozás feladatának befejeződésével – amely Magyar Péter közlése szerint akár másfél éves folyamat is lehet – várhatóan népszavazáson választhat új államfőt az ország, de ennek pontos mikéntje az alkotmányozás folyamatában kristályosodhat ki.

Az ügyben egyébként jellemzően a pártelnök-miniszterelnök kommunikál a Tisza Párt részéről, aki korábban bedobta a nyilvánosságba Polgár Judit sakklegenda nevét – ő másnap közleményben utasította vissza ekkénti szerepvállalását a közéletben –, de a pártvezető ebben az ügyben (is) azóta is sokakkal folytat megbeszélést, így készült közös fotó Török Gábor politikai elemzővel és Baka Andrással, a Legfelsőbb Bíróság korábbi, eltávolított elnökével.

Az államfői feladatokat jelenleg – Sulyok Tamás törvény általi menesztése óta – a házelnök Forsthoffer Ágnes látja el, az ő feladatait pedig egyik – tiszás – alelnöke, Hallerné Nagy Anikó.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Rendkívüli hír – Jövő kedden államfőt választhat a parlament

országgyűlés

államfő

köztársasági elnök

bujdosó andrea

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Jövő kedden új köztársasági elnököt választhat az Országgyűlés
Rendkívüli hír

Jövő kedden új köztársasági elnököt választhat az Országgyűlés
Az alkotmányozás idejére hivatalba lépő köztársasági elnök személyéről, a jelölt(ek)ről egyelőre semmi hír, egyelőre egy napirendi kiegészítési javaslat került fel a parlament honlapjára. A Tisza Párt közölte: a frakció kezdeményezte, hogy a jövő heti plenáris ülésen az Országgyűlés döntsön az új köztársasági elnök személyéről, és a napokban tárgyalnak a kérdésről. Magyar Péter kormányfő ma egyébként Baka Andrással, a Legfelsőbb Bíróság korábbi, Fidesz által elmozdított elnökével találkozott.
 

A gyógyszeráfa és az iskolák autonómiája is sorra kerül a parlamentben

Baka Andrással egyeztetett Magyar Péter

VIDEÓ
Sziget: kinek kell még az egy hét együttlét? Gerendai Károly, Inforádió, Aréna
Mikor csapnak le az első ukrán gyártású Patriot-rakéták? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet sikeres magánszínházat csinálni? Puskás Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.05. szerda, 18:00
Bóka János
a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Küszöbön az új államfő bejelentése: rendkívüli lépést tett a Tisza

Küszöbön az új államfő bejelentése: rendkívüli lépést tett a Tisza

A Tisza már augusztus 11-én megválasztaná Magyarország új köztársasági elnökét, ami arra utalhat, hogy az elmúlt hetek egyeztetései után célegyenesbe ért az államfőkeresés. Magyar Péterék egyelőre nem árulták el, kit jelölnek a posztra, de a mai egyeztetésük alapján nagyon könnyű elhamarkodott következtetést hozni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Visszatér a legendás Lutra album: itt lesz kapható diszkont áron a népszerű matricás gyűjtőfüzet

Visszatér a legendás Lutra album: itt lesz kapható diszkont áron a népszerű matricás gyűjtőfüzet

Hamarosan ismét a boltok polcaira kerülhet az egyik legismertebb magyar matricás album, amely a kilencvenes évek elején gyerekek ezreinek szerzett felejthetetlen élményeket.

BBC
Business Sport Travel Science
Russia strike kills 21 as Ukraine says it needs more missile interceptors

Russia strike kills 21 as Ukraine says it needs more missile interceptors

The Russia defence ministry said it had struck logistics hubs and supply centres in Kyiv and the surrounding region.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 5. 14:39
Még lehet segíteni a tanszerek beszerzésében
2026. augusztus 5. 14:17
Kelet rántja az üzemanyagárat
×
×