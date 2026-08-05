Rendkívüli hír – Jövő kedden államfőt választhat a parlament

Mint az Infostart hírül adta, Ruff Bálint kancelláriaminiszter javaslatára a jövő héten is folytatja a rendkívüli ülésezést a parlament, ám időközben a napirendi pontok tiszás javaslatra egy rendkívüli, ám igen fontos módosítással kiegészülnek: augusztus 11-én sor kerülhet a köztársasági elnök megválasztására.

A javaslat, amely a Tisza frakcióvezetője, Bujdosó Andrea neve alatt fut, nem vonultat fel nevet, ám ezt bizonyára rövidesen megtudja a nyilvánosság.

A javaslat indoklása szerint erre azért van szükség, hogy az új köztársasági elnököt az Alaptörvényben meghatározott határidőn belül megválassza az Országgyűlés.

A kezdeményezést Magyar Péter mellett további 42 kormánypárti képviselő is aláírta.

Ismert, az új parlament kétharmados többségét adó Tisza Párt az alkotmányozás most kezdődő folyamatának idejére átmeneti köztársasági elnököt választhat meg, majd az alkotmányozás feladatának befejeződésével – amely Magyar Péter közlése szerint akár másfél éves folyamat is lehet – várhatóan népszavazáson választhat új államfőt az ország, de ennek pontos mikéntje az alkotmányozás folyamatában kristályosodhat ki.

Az ügyben egyébként jellemzően a pártelnök-miniszterelnök kommunikál a Tisza Párt részéről, aki korábban bedobta a nyilvánosságba Polgár Judit sakklegenda nevét – ő másnap közleményben utasította vissza ekkénti szerepvállalását a közéletben –, de a pártvezető ebben az ügyben (is) azóta is sokakkal folytat megbeszélést, így készült közös fotó Török Gábor politikai elemzővel és Baka Andrással, a Legfelsőbb Bíróság korábbi, eltávolított elnökével.

Az államfői feladatokat jelenleg – Sulyok Tamás törvény általi menesztése óta – a házelnök Forsthoffer Ágnes látja el, az ő feladatait pedig egyik – tiszás – alelnöke, Hallerné Nagy Anikó.