Baleset – Az ember összerezzen, amikor ilyen rolleres szaltót lát

Három komolyabb elektromos rolleres balesetről is beszámolt a rendőrség rövid időn belül. Mint a HVG.hu összefoglalójából kiderül, a balesetek közül kettőről a székesfehérvári egyenruhások számoltak be, egyről a veszprémiek.

Egy 14 éves fiú Csór belterületén szabálytalanul utast szállított elektromos rollerén. Miután egy úthibába hajtott, elveszítette uralmát a jármű felett, és elesett. A fiú könnyebben sérült, 15 éves utasa azonban súlyos sérüléseket szenvedett. Abán egy 28 éves férfi a járdán közlekedett rollerével, majd egy vízelvezető árokba csapódott. A férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett, a rendőrség az esetleges alkoholfogyasztás szerepét is vizsgálja. A harmadik esetről csak egy videót osztott meg részletek nélkül a Veszprém megyei rendőrség, de a képek alapján a rolleres itt kijelölt kerékpárúton haladt.

A rendőrség arra kéri a rollereseket és minden közlekedőt, hogy tartsák be a szabályokat, a körülményeknek megfelelően közlekedjenek, és legyenek tekintettel egymásra, illetve arra is, hogy most hőség van, mindenki dekoncentráltabb. A megfelelő folyadékpótlásról is gondoskodni kell.