Gerendai Károly a Sziget megmentéséről és a megváltozott sztárvilágról beszélt az Arénában

„A döntésemet a visszatérésről elsősorban az határozta meg, hogy szerettem volna, hogy megmaradjon a Sziget és kapjon egy esélyt, hátha tud valahogy sikeresebben, jobban működni” – mondta Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál főszervezője az InfoRádióban, hozzátéve: „ugye én abban a pillanatban lettem újra bevonva, amikor már az a helyzet volt, hogy a korábbi tulajdonos úgy döntött, kivonul a piacról és bezárja a rendezvényt. Ezért

nekem a konkrét döntési helyzet arról szólt, hogy adok-e egyáltalán egy esélyt a Szigetnek, hogy megmaradjon”

– fogalmazott.

Mint mondta, azóta eltelt jó pár hónap, és már kezdi látni, hogy egyáltalán mi a probléma, ez mennyi munkával jár, mennyire borította föl az életét.

„Sokkal több a feladat, mint először gondoltam, de ettől még nem feltétlenül ment el a kedvem tőle, inkább csak azt látom, hogy több időt, energiát igényel, mint eredetileg elképzeltem. De valahol élvezem is a helyzetet, hogy egy picit mintha idézőjelben megfiatalodtam volna, hogy egy csomó olyan dologgal kell megint foglalkoznom, amivel akár évtizedekkel ezelőtt. Próbálok újra beletanulni ebbe a világba, ami egyszerre kihívás is, meg egyfajta élvezet is, és hát nyilván régi kollégákkal dolgozom együtt. Tehát sok-sok minden van a pro és a kontra oldalon is, de összességében azt tudom mondani, hogy meg nem bántam, csak azért nem gondoltam, hogy ennyire át fog alakulni az életem” – fogalmazott Gerendai Károly.

A sajtóban megjelent, hogy nagyjából másfél milliárd forintos veszteséggel számolnak erre az évre. Ez jóval kisebb, mint a tavalyi vesztesége volt az akkori tulajdonosi körnek. Mint a főszervező elmondta,

hogy a végén mennyi lesz a mínusz, az elsődlegesen a jegyeladásoktól, a látogatottságtól fog függni,

hiszen azt már most látni, hogy körülbelül mennyi szponzorpénz lesz. A látogatottság és a vendéglátási bevételek valamilyen módon egyenes arányban szoktak lenni, mert ott körülbelül azzal lehet számolni, hogy egy-egy fő átlagosan mennyi pénzt költ a Szigeten, és abból mennyi, ami a Szigetnél marad, és mennyi, amit a kereskedők visznek el.

Nyilván az sem mindegy, hogy milyen típusú jeggyel jönnek a látogatók, mert vannak bérletek, napijegyek, VIP-jegyek, van háromnapos bérlet, szóval sokféle konstrukció létezik – magyarázta.

Összességében pénzügyileg ez a három fő lába van a rendezvénynek:

a jegyárbevétel,

vannak a hirdetési, szponzori pénzek, és

a harmadik a vendéglátás-bevétel.

Mint Gerendai kiemelte, jó 8-10 éve közpénz egyáltalán nincs a Sziget költségvetésében.

Ezen belül az arányok úgy néznek ki, hogy a bevételek körülbelül 75 százaléka kell, hogy a jegybevétel legyen, és a maradék 25 százalék körülbelül fele-fele arányban folyik be a szponzorokból, illetve a vendéglátásból. Ezért mindig az a döntő kérdés, hogy mennyien lesznek a látogatók – tette hozzá.

Egyre kevésbé vonzzák a fesztiválok a legnagyobb sztárokat, így a Szigetnek sem szabad csak rájuk építeni – hangsúlyozta Gerendai Károly, aki beszélt arról is, hogy őszi visszatérése után mennyire volt ráhatása az idei fellépők listájára.

„Ezek az előadók jellemzően legalább egy évre előre már gondolkodnak abban, hogy ki merre fog turnézni, egyáltalán fog-e koncertezni. De nagyon átalakult ebből a szempontból a világ. Amikor én nyolc évvel ezelőtt kiszálltam, akkor sem volt már könnyű a helyzet, de azóta még nagyon sokat nehezedett vagy romlott” – fogalmazott Gerendai.

„Egyszerűen azt látjuk, hogy

az igazán nagy előadók, akik tényleg tömegeket vonzó nagy nevek, már nem feltétlenül szeretnek fesztiválokra menni.

Ők inkább abban gondolkodnak, hogy szólókoncerteket adnak, úgy tartanak turnékat, hogy mindenütt a saját technikájukkal, saját színpadképükkel, látványvilágukkal. Egy fesztiválon, ahol egymás után több zenekar is játszik, arra nincs lehetőség, hogy mindegyik teljesen a saját világát valósíthassa meg, és ezért ezt kevésbé szeretik. Arról nem beszélve, hogy általában több pénzt keresnek a szólókoncertekkel. Úgyhogy egyre nehezebb ezeket az előadókat megszerezni. Persze mindig van, akit meg lehet, csak azokat a neveket, akikre igazán a közönség bejönne, akiket a leginkább ismernek, azokat egyre nehezebb. Ezért én azt látom, hogy ez

egyre nagyobb küzdelem, hogy kit lehet egyáltalán elhozni a Szigetre, lehet-e olyan A kategóriás neveket, akikre majd biztosan kíváncsi lesz a közönség”

– fogalmazott. „Ezért is gondolom azt, hogy nagyon fontos, hogy ezzel párhuzamosan tudjuk erősíteni és fejleszteni a Sziget azon kínálatát, ami nem csak önmagukban a sztárokról szól. Mert az elmúlt években erre tettek fel mindent a korábbi tulajdonosok, hogy minden pénzt oda kell csoportosítani és arra kell fókuszálni, hogy legyenek A kategóriás sztárok, de még így se feltétlenül jöttek össze” – mondta.

„Ehhez képest én azt mondtam, hogy kellenek persze továbbra is a jó fellépők, de nem mindenáron, tehát nem lehet azt mondani, hogy ezért elveszünk máshonnan pénzt, a szolgáltatásoktól, az egyéb programoktól, az egyéb színektől, amitől a Sziget igazán színes és izgalmas, és azoknak a rovására hozzuk a sztárokat. Hanem azt kell mondani, hogy kellenek a sztárok, de nem annak a rovására, hogy egyébként jó legyen a Sziget” – mondta a főszervező, hozzátéve: „ebben a kérdésben ezért nehéz kérdés, hogy jövőre mi lesz és hogyan lesz, hiszen

amikor én a mostani Sziget szervezésébe beléptem, akkor már egy helyzet volt, addigra már megkezdődtek a tárgyalások, és örültünk, hogy valakit még egyáltalán el tudunk érni,

egyáltalán megvárták azt, amíg eldől, hogy lesz vagy nem lesz Sziget. De arra már nem nagyon volt esély, hogy akkor kezdjünk el még új előadókat egyáltalán megkeresni, hiszen a sztárok közül addigra általában már mindenki eldöntötte, hogy mit fog a következő nyáron csinálni” – magyarázta.

A főszervező szerint azt majd a jövő év fogja megmutatni, hogy az új stratégiából mit tudnak összehozni és mit nem.

Amiben most látványosan tudtak változtatni, az az, hogy lett egy magyar nagyszínpad, és a hazai fellépők nagyobb figyelmet, fókuszt kapnak az idei Szigeten

– mondta, hozzátéve: sokat tudtak előrelépni az egyéb műfaji fejlesztésekben, nemcsak a kulturális, hanem egyéb szolgáltatásfejlesztésekben is a vendéglátástól az árnyékolásig, a pormentesítésig, tehát sok-sok területen vannak idén fejlesztések, de még a legkevésbé a sztárprogramon fog érződni az idei évben, hogy bármi változott.

A korábbi fejlesztések miatt a hőség és az aszály, vagyis a szélsőséges körülmények sem lehetetlenítik el a Sziget Fesztivált – hangsúlyozta az InfoRádió Aréna című műsorában Gerendai Károly.

A Szigetet jövő héten, augusztus 11–15 között rendezik, amikorra elvileg már enyhül az óriási hőség. Mint fogalmazott, mindig is voltak olyan hangok, amik így vagy úgy a Sziget ellen szóltak, vagy megpróbálták valahogy betolni a politikai közegbe a Szigetet, és akik most „betámadták”, valószínűleg szintén a politika miatt keresnek fogást a fesztiválon, de azzal nem számoltak, hogy ők már a korábbi években is felkészültek a válsághelyzetekre, ezért senkitől nem vesznek el áramot,hanem ha kell, az aggregátorokkal le tudnak válni a központi hálózatról.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette, a teljes beszélgetést megnézheti és meghallgathatja alább.