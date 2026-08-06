Meghiúsult a biznisz, elrabolták az üzlettársukat

Emberrablás bűntette miatt emelt vádat a Pest Vármegyei Főügyészség két férfival szemben, akik elrabolták üzlettársukat Biatorbágyon.

A főügyészség közölte, hogy a két férfi dohánytermékek nemzetközi kereskedelmével foglalkozott, 2023-ben megállapodtak a sértett férfival, hogy segíteni fog nekik a dohánytermékek Ukrajnában történő értékesítésében.

Az üzlet meghiúsult és a vádlottak több százezer eurót veszítettek.

A két férfi azt gyanította, hogy a sértett becsapta őket, ezért elhatározták, hogy tőrbe csalják és visszaszerzik a pénzüket: 2025 novemberében az egyik vádlott a sértettel találkozót beszélt meg egy biatorbágyi bevásárlóközpontba.

A férfiak a sértettet a kocsiba tuszkolták és az egyik vádlott többször ököllel megütötte; az elrabolt férfit Ercsi környékére vitték és követelték tőle az elveszített pénzüket, miközben bántalmazták.

Egy idő után a férfit visszavitték a bevásárlóközpontba azzal, hogy ha meghatározott időpontig nem fizet nekik, mindez folytatódni fog.

A sértettet egyik barátja kórházba vitte és a rendőrséget értesítették, a nyomozó hatóság az elkövetőket egy nap alatt elfogta.

A Pest Vármegyei Főügyészség a bűnügyi felügyeletben lévő férfiakat emberrablás bűntettével vádolja, velük szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozza. Az ügyben a Budapest Környéki Törvényszék dönt majd.