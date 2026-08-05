Hamarosan indul a buli, több útvonalon is elérhető a Sziget

A helyszín megközelítésére elsősorban a már kora délutántól a megszokottnál sűrűbben induló H5-ös HÉV és az 1-es villamos ajánlott: a HÉV Filatorigát megállójától a K hídon, az 1-es villamos Szentlélek tér megállójától a H hídon keresztül gyalogosan érhető el a rendezvény helyszíne – közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

Emellett rendkívüli buszjárat is közlekedik a Nyugati pályaudvartól az Óbudai szigethez. A BKK arra kéri a rendezvényre látogatókat, hogy a lehetőségek közül válasszák a számukra legegyszerűbb és leggyorsabb utazási módot, ezzel is segítve a rendezvényre érkezők egyenletesebb eloszlását.

Augusztus 8-án, szombaton déltől lezárják a Slachta Margit rakpartot a Margit hídtól a Mozaik utcáig, itt kizárólag a közösségi közlekedési járatok, a taxik, a megkülönböztető jelzést használó járművek és az engedéllyel rendelkezők hajthatnak be.

Az Óbudai-szigetre vezető hidak kapacitása korlátozott, ezért különösen fontos, hogy a rendezvényre érkezők több irányból közelítsék meg a helyszínt. A H5-ös HÉV-vel a Batthyány tértől, a Margit híd budai hídfőjétől, valamint Szentendre és Békásmegyer felől is elérhető a helyszín, így a megszokottnál sűrűbben közlekedő H5-ös HÉV több térségből is kényelmes megoldást jelent a rendezvényre tartóknak. A Filatorigát megállóhelytől a K-hídon keresztül érhető el a sziget.

Az 1-es villamos a rendezvény előtt és a befejezését követően sűrűbben indul a Bécsi út / Vörösvári út és a Lehel utca / Róbert Károly körút közötti szakaszon. A nyárközepi menetrendhez képest a BKK csaknem a duplájára emeli a kapacitást, így az utasok várhatóan zsúfoltság nélkül juthatnak el a Szentlélek tér megállóhoz, ahonnan a H hídon keresztül érhető el a sziget. Az 1-es villamos különösen jó választás azok számára, akik az M3-as metró felől érkeznek. Augusztus 8-án, szombaton 13:30 és éjjel 1 óra között a rendezvényt megelőző és a befejezését követő időszakokban rendkívüli, OTI jelzésű autóbuszok is közlekednek a Nyugati pályaudvar és az Óbudai-sziget között a Sziget és a BKK közötti együttműködésnek köszönhetően.