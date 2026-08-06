Rendre Revolutra kérte a pénz jó részét az autókereskedő, ez így tilos

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) azt közölte csütörtökön az MTI-vel, annak ellenére, hogy az unióból beszerzett gépjárműveket rendszeresen értékesítette, a kereskedő egyáltalán nem nyújtott be áfabevallást; az eladás online hirdetéseken keresztül zajlott, a vevők jellemzően magánszemélyek voltak.

A vételárak egy része a kereskedő hivatalosan bejelentett bankszámlájára érkezett, míg a fennmaradó összeg a be nem jelentett Revolut-számlájára folyt be.

Az eladó az értékesítésekről készpénzfizetéses számlákat állított ki, az Online Számla rendszerbe sem küldött adatot, próbálta teljesen eltitkolni ezeket a bevételeit.

A revizorok ugyanakkor több adatforrás összekapcsolásával pontosan rekonstruálták az ügyleteket, és az ellenőrzés eredményeként csaknem 65 millió forint adóhiányt állapítottak meg a gépjármű-kereskedőnél - közölték.