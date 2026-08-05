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Egy tűzoltó készíti elő a tömlőt egy bozóttűz vagy nádastűz eloltásához.
Nyitókép: Unsplash

Lakott terület felé terjed a tűz, elkezdtek evakuálni Székesfehérváron

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A feltámadt szél miatt a tűz a város irányába kezdett terjedni, ezért a rendőrség még most megkérte a legveszélyeztetettebb házakban élőket, hogy vonuljanak biztonságos távolságba.

„A 8-as útnál keletkezett tűz a szél miatt a Feketehegy-szárazréti házak felé terjed. A Katasztrófavédelem minden erejével azon van, hogy megfékezze a tüzet” – írja Facebook-bejegyzésében Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere.

A városvezető azt írta, a rendőrség több olyan lakost is megkért a távozásra elővigyázatosságból, akiknek az ingatlana a legnagyobb kockázatnak van kitéve.

Cser-Palkovics András kijeletette: az önkormányzat minden rendelkezésre álló eszközzel igyekszik segíteni a katasztrófavédelemnek az oltásban. Hozzátette: a városban lévő nagyvállalatoknak is van tűzoltó-kapacitása, így őket is megkérték, hogy vegyenek részt a munkálatokban.

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Kezdőlap    Belföld    Lakott terület felé terjed a tűz, elkezdtek evakuálni Székesfehérváron

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