Lakott terület felé terjed a tűz, elkezdtek evakuálni Székesfehérváron

„A 8-as útnál keletkezett tűz a szél miatt a Feketehegy-szárazréti házak felé terjed. A Katasztrófavédelem minden erejével azon van, hogy megfékezze a tüzet” – írja Facebook-bejegyzésében Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere.

A városvezető azt írta, a rendőrség több olyan lakost is megkért a távozásra elővigyázatosságból, akiknek az ingatlana a legnagyobb kockázatnak van kitéve.

Cser-Palkovics András kijeletette: az önkormányzat minden rendelkezésre álló eszközzel igyekszik segíteni a katasztrófavédelemnek az oltásban. Hozzátette: a városban lévő nagyvállalatoknak is van tűzoltó-kapacitása, így őket is megkérték, hogy vegyenek részt a munkálatokban.