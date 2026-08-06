Az idősek védelmében vizsgálódik az NKFH

Országos témavizsgálatot indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a időskorú fogyasztók fokozott védelme érdekében. A kormányhivatali ellenőrzések célja az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok, különösen azon esetek feltárása, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.

Az időskorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi módszereknek, amelyek a bizalmukra, védtelenségükre építenek.

Az egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, a digitális környezetben való kisebb jártasság, valamint az egyedül élő idősek sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja a fogyasztói csoport kiemelt védelmét

– emlékeztet közleményében az NKFH. A hatóság tájékoztatása szerint a most induló vizsgálat során kiemelt figyelmet kapnak az időskorúakat érintő fogyasztói panaszok és közérdekű bejelentések. Az ellenőrzések többek között a halaszthatatlan ház körüli javítási és karbantartási szolgáltatásokat – például duguláselhárítást, víz- és villanyszerelést, zárnyitást vagy tetőjavítást –, az egészségügyi és egészségmegőrző szolgáltatásokat, a termékbemutatókat, az üzlethelyiségen kívül kötött szerződéseket, valamint az időskorúakat célzó online kereskedelmi gyakorlatokat érintik. A szakemberek egyebek mellett

azt vizsgálják, hogy a vállalkozások eleget tesznek-e tájékoztatási kötelezettségüknek, egyértelműen tüntetik-e fel áraikat, megfelelően azonosíthatók-e és betartják-e a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

A program másik fontos pillére a megelőzés. Az NKFH szakmai irányításával a kormányhivatalok országszerte fogyasztóvédelmi előadásokat tartanak idősotthonokban, nyugdíjasklubokban, művelődési házakban, könyvtárakban és más közösségi helyszíneken. Az előadások célja, hogy a résztvevők megismerjék a leggyakoribb megtévesztő módszereket, tisztában legyenek jogaikkal és tudják, hová fordulhatnak segítségért, ha visszaélést tapasztalnak.