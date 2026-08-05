Köböl Anita kormányszóvivő több félreértést is tisztázott – videó

Közölte: az elmúlt napokban számos félreértés látott napvilágot az ivóvízellátással kapcsolatban. A kormányszóvivő érthetőnek nevezte az aggodalmat, rámutatva, hogy a hírekben sokan látják az átmeneti nyomáscsökkenésről szóló beszámolókat, vagy a lajtos kocsik megjelenését.

Köböl Anita kijelentette, hogy megfelelő a készlet, a víz nem fogyott el, az átmeneti akadozás oka az, hogy a kánikula idején megnövekszik a fogyasztás, ezért gyorsabban ürülnek a tárolók, a vízelőkészítő berendezések kapacitása viszont véges. A lajtos kocsik a biztonsági garanciát jelentik, ez a protokoll, ha egy-egy településen csőtörés van vagy átmenetileg leesik a nyomás, akkor a szolgáltató azonnal gondoskodik a pótlásról – közölte.

A korlátozás az ivóvíz védelmét szolgálja - tájékoztatott Köböl Anita, kiemelve, ezt leginkább úgy lehet támogatni, ha mindenki odafigyel a saját fogyasztására. Azt tanácsolta, hogy senki se locsoljon ivóvízzel a kertben, ne azzal mossa az autóját, ne most töltse fel a medencét, ne folyassa feleslegesen az ivóvizet, a kádban fürdés helyett pedig inkább válassza a tusolást.

Magyarországon a csapvíz jó minőségű, biztonságos és rendelkezésre áll. A kabinet mindenkit arra kér, hogy ne dőljön be a megalapozatlan rémhíreknek, a boltok megrohamozása felesleges, a „legtisztább forrás továbbra is ott van mindannyiunk otthonában, a saját csapunkban” – fogalmazott a kormányszóvivő.