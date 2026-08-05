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Köböl Anita kormányszóvivõ a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivõi sajtótájékoztatón 2026. július 2-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Köböl Anita kormányszóvivő több félreértést is tisztázott – videó

Infostart / MTI

Magyarország ivóvízkészlete teljes biztonságban van, stratégiai vízhiány nincs az országban – mondta Köböl Anita kormányszóvivő a kormány Facebook-oldalára feltöltött videóban szerdán.

Közölte: az elmúlt napokban számos félreértés látott napvilágot az ivóvízellátással kapcsolatban. A kormányszóvivő érthetőnek nevezte az aggodalmat, rámutatva, hogy a hírekben sokan látják az átmeneti nyomáscsökkenésről szóló beszámolókat, vagy a lajtos kocsik megjelenését.

Köböl Anita kijelentette, hogy megfelelő a készlet, a víz nem fogyott el, az átmeneti akadozás oka az, hogy a kánikula idején megnövekszik a fogyasztás, ezért gyorsabban ürülnek a tárolók, a vízelőkészítő berendezések kapacitása viszont véges. A lajtos kocsik a biztonsági garanciát jelentik, ez a protokoll, ha egy-egy településen csőtörés van vagy átmenetileg leesik a nyomás, akkor a szolgáltató azonnal gondoskodik a pótlásról – közölte.

A korlátozás az ivóvíz védelmét szolgálja - tájékoztatott Köböl Anita, kiemelve, ezt leginkább úgy lehet támogatni, ha mindenki odafigyel a saját fogyasztására. Azt tanácsolta, hogy senki se locsoljon ivóvízzel a kertben, ne azzal mossa az autóját, ne most töltse fel a medencét, ne folyassa feleslegesen az ivóvizet, a kádban fürdés helyett pedig inkább válassza a tusolást.

Magyarországon a csapvíz jó minőségű, biztonságos és rendelkezésre áll. A kabinet mindenkit arra kér, hogy ne dőljön be a megalapozatlan rémhíreknek, a boltok megrohamozása felesleges, a „legtisztább forrás továbbra is ott van mindannyiunk otthonában, a saját csapunkban” – fogalmazott a kormányszóvivő.

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Kezdőlap    Belföld    Köböl Anita kormányszóvivő több félreértést is tisztázott – videó

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Energiakrízis: stabilan termel az utolsó paksi turbina, ma és holnap tetőzik a hőhullám Magyarországon

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Tegnap a hajnali órákban csak milliméterekre járt a vízszint Paksnál attól, hogy az utolsó még működő turbinát is le kelljen állítani, azonban napközben emelkedésnek indult a folyó vízszintje. Ma reggelre Pakson -134 centimétert mértek, tehát éppen a leállási küszöböt jelentő szinten mozog a vízállás. Magyar Péter mai Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy az utolsó még működő paksi turbina stabilan termel, azonban felhívta rá a figyelmet, hogy a hőhullám ma és holnap tetőzik majd. A HungaroMet előrejelzése szerint akár 42 Celsius-fokot is elérheti ma a hőmérséklet, így akár a 42,0 fokos abszolút melegrekord is megdőlhet. Pénteken hidegfront hoz majd enyhülést hazánkba, azonban a jövőhéten újabb melegedés kezdődik majd. Cikkünk folyamatosan frissül az energiakrízist érintő bejelentésekkel, időjárási és vízügyi információkkal.

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