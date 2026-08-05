ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.9
usd:
313.3
bux:
148085.97
2026. augusztus 5. szerda Krisztina
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke beszél a FIFA isztambuli csúcstalálkozóján 2019. február 15-én. A szövetség stratégiai csúcstalálkozókat indított a tagszervezetekkel a stratégiai kérdések megvitatására a játék jövőjére vonatkozóan.
Nyitókép: MTI/EPA/Erdem Sahin

Gianni Infantino Marokkóban kénytelen magyarázkodni

Infostart

A The Times értesülései szerint Gianni Infantino, a FIFA elnöke a marokkói Rabatban tartózkodik, ahova sürgős egyeztetésre hívta a FIFA vezető tisztségviselőit a marokkói fővárosba.

Kedden – Infantino részvétele nélkül – már sor került a FIFA vezetőinek egy találkozójára, amelyen az egyik résztvevő kivételével mindenki ellenezte a világbajnoksággal kapcsolatos vitatott pénzügyi tervet.

„Ennek ellenére az elnök megmaradt hűséges bizalmasai gátlástalanul arra próbálnak rávenni a 211 tagszövetség közül számosat, hogy nyilvánosan álljanak ki az elnök mellett, akire márciusban választás vár – feltéve, hogy addig hivatalban marad – írta a Sun. – Ám ezt csak kevesen tették meg – köztük, ami különösen fontos, Szaúd-Arábia sem, amely a 2034-es világbajnokság házigazdája lesz.”

A BBC anyaga megnevezett néhány támogatót: „Kedden számos afrikai ország – köztük Egyiptom, Marokkó, Niger, Mauritánia és a Kongói Demokratikus Köztársaság – adott ki nyilatkozatot Infantino támogatásáról.”

Eközben Mattias Grafström főtitkár élesen bíráló belső feljegyzést küldött a FIFA munkatársainak. A FIFA munkatársainak írt levelében Grafström úgy jellemezte az elmúlt hét eseményeit, mint „szomorú és elítélendő történések sorozatát”, amelyeket „nehéz felfogni és elfogadni”.

Pénteken Kevin Lamour, a FIFA operatív igazgatója kijelentette, hogy a magánbefektetési terv „egyetlen személy projektje” volt. Hozzátette: a FIFA saját adminisztrációját is „félrevezették”.

Kedden Arsène Wenger, a globális labdarúgás-fejlesztésért felelős igazgató is hangsúlyozta, hogy „nem vett részt” Infantino „FIFA Forward Enterprise” elnevezésű javaslatának kidolgozásában, hozzátéve, hogy a terv elvetése „feltétlenül szükséges és megkérdőjelezhetetlen” lépés volt.

Ali herceg, a Jordán Labdarúgó-szövetség elnöke azt vetette a FIFA szemére, hogy olyan helyzetet teremtett, amely „zsarolásnak felel meg”: a kifizetetlen pénzdíjakat és támogatásokat Infantino újraválasztásának kérdésével kapcsolta össze.

A hétvégén az UEFA közölte, hogy elvesztette bizalmát Infantino vezetése iránt. Számos tagszövetség megvonta támogatását az elnök újraválasztásától.

Infantino most a FIFA vezetőivel tárgyal, hogy megpróbálja megszilárdítani pozícióját.

A megbeszélésen részt vesz Grafström és a FIFA vezetőségének több tagja is. Ott lesz többek között Thomas Peyer pénzügyi igazgató, Emilio Garcia Silvero jogi igazgató, Daniel O'Toole kabinetfőnök, Elkhan Mammadov, a tagszövetségekért felelős vezető és Bryan Swanson, a médiakapcsolatokért felelős igazgató.

A találkozó pontos célja nem ismert, ám várhatóan Infantino igyekszik majd rendezni a viszonyokat, hogy megteremtse az elnöki székben való maradásának feltételeit. Ez azonban nem ígérkezik egyszerű feladatnak. Ugyanakkor valószínűtlennek tűnik, hogy Infantino váratlanul lemondana a FIFA-elnöki tisztségről. Eddig ugyanis semmi jelét nem adta annak, hogy fontolgatná posztja elhagyását; sőt, épp ellenkezőleg: igyekszik mozgósítani támogatói bázisát világszerte.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Gianni Infantino Marokkóban kénytelen magyarázkodni

fifa

marokkó

gianni infantino

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Gerendai Károly az Arénában: lesz Sziget hőségben is, saját áramgenerátorokkal készültünk

Gerendai Károly az Arénában: lesz Sziget hőségben is, saját áramgenerátorokkal készültünk
A fejlesztések miatt a szélsőséges körülmények sem lehetetlenítik el a Sziget Fesztivált – hangsúlyozta az InfoRádió Aréna című műsorában Gerendai Károly főszervező. Hozzátette: le tudnak válni a központi elektromos hálózatról. A Szigetet jövő héten, augusztus 11–15 között rendezik, amikorra elvileg már enyhül az óriási hőség.
 

Azahriah-tól Rúzsa Magdiig és a Csík zenekarig: Bródy János 70 dalát 50 fellépő adja elő a Szigeten

Hamarosan indul a buli, több útvonalon is elérhető a Sziget

Köböl Anita kormányszóvivő több félreértést is tisztázott – videó

Köböl Anita kormányszóvivő több félreértést is tisztázott – videó

Magyarország ivóvízkészlete teljes biztonságban van, stratégiai vízhiány nincs az országban – mondta Köböl Anita kormányszóvivő a kormány Facebook-oldalára feltöltött videóban szerdán.
 

A Főkert szerint egy elavult szabály miatt alakult ki a locsolási vita

Nem sikerült visszafogni az áramfogyasztást kedd este

Mikor és hogyan siessünk valaki segítségére a brutális hőségben? – az OMSZ válaszol

VIDEÓ
Parlamenti ketrecharc és az új ellenállási stratégia. Bóka János, Inforádió, Aréna
Sziget: kinek kell még az egy hét együttlét? Gerendai Károly, Inforádió, Aréna
Mikor csapnak le az első ukrán gyártású Patriot-rakéták? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.06. csütörtök, 18:00
Aszódi Attila
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karának dékánja
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: kritikus nap az energiaellátásban, hajszálon múlhat Paks teljes leállása

Tisza-kormány: kritikus nap az energiaellátásban, hajszálon múlhat Paks teljes leállása

Kritikus nap következik a magyar energiaellátásban, mivel a Duna vízállása Paksnál jelenleg továbbra is -135 centiméteren áll, mindössze egy centiméterrel a kritikus szint alatt. Ha a kedden megindult javulás tartós marad, akár a Paksi Atomerőmű teljes leállítása is elkerülhetővé válhat, azonban Magyar Péter bejelentése szerint hőség szempontjából most következik a legnehezebb 48 óra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 32. héten

Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 32. héten

Kihúzták a Skandináv lottó 2026/32. heti nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki a 600 millió forintos főnyereményt.

BBC
Business Sport Travel Science
El-Sayed's victory sends tremors through Democratic Party

El-Sayed's victory sends tremors through Democratic Party

His win in Michigan sets up a high-stakes contest in November, testing a left-wing candidate's popularity in a swing state.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 5. 19:51
Neymar megint botrányt okozott
2026. augusztus 5. 18:34
Újabb magyar olimpiai hős távozott
×
×