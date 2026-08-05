Gianni Infantino Marokkóban kénytelen magyarázkodni

Kedden – Infantino részvétele nélkül – már sor került a FIFA vezetőinek egy találkozójára, amelyen az egyik résztvevő kivételével mindenki ellenezte a világbajnoksággal kapcsolatos vitatott pénzügyi tervet.

„Ennek ellenére az elnök megmaradt hűséges bizalmasai gátlástalanul arra próbálnak rávenni a 211 tagszövetség közül számosat, hogy nyilvánosan álljanak ki az elnök mellett, akire márciusban választás vár – feltéve, hogy addig hivatalban marad – írta a Sun. – Ám ezt csak kevesen tették meg – köztük, ami különösen fontos, Szaúd-Arábia sem, amely a 2034-es világbajnokság házigazdája lesz.”

A BBC anyaga megnevezett néhány támogatót: „Kedden számos afrikai ország – köztük Egyiptom, Marokkó, Niger, Mauritánia és a Kongói Demokratikus Köztársaság – adott ki nyilatkozatot Infantino támogatásáról.”

Eközben Mattias Grafström főtitkár élesen bíráló belső feljegyzést küldött a FIFA munkatársainak. A FIFA munkatársainak írt levelében Grafström úgy jellemezte az elmúlt hét eseményeit, mint „szomorú és elítélendő történések sorozatát”, amelyeket „nehéz felfogni és elfogadni”.

Pénteken Kevin Lamour, a FIFA operatív igazgatója kijelentette, hogy a magánbefektetési terv „egyetlen személy projektje” volt. Hozzátette: a FIFA saját adminisztrációját is „félrevezették”.

Kedden Arsène Wenger, a globális labdarúgás-fejlesztésért felelős igazgató is hangsúlyozta, hogy „nem vett részt” Infantino „FIFA Forward Enterprise” elnevezésű javaslatának kidolgozásában, hozzátéve, hogy a terv elvetése „feltétlenül szükséges és megkérdőjelezhetetlen” lépés volt.

Ali herceg, a Jordán Labdarúgó-szövetség elnöke azt vetette a FIFA szemére, hogy olyan helyzetet teremtett, amely „zsarolásnak felel meg”: a kifizetetlen pénzdíjakat és támogatásokat Infantino újraválasztásának kérdésével kapcsolta össze.

A hétvégén az UEFA közölte, hogy elvesztette bizalmát Infantino vezetése iránt. Számos tagszövetség megvonta támogatását az elnök újraválasztásától.

Infantino most a FIFA vezetőivel tárgyal, hogy megpróbálja megszilárdítani pozícióját.

A megbeszélésen részt vesz Grafström és a FIFA vezetőségének több tagja is. Ott lesz többek között Thomas Peyer pénzügyi igazgató, Emilio Garcia Silvero jogi igazgató, Daniel O'Toole kabinetfőnök, Elkhan Mammadov, a tagszövetségekért felelős vezető és Bryan Swanson, a médiakapcsolatokért felelős igazgató.

A találkozó pontos célja nem ismert, ám várhatóan Infantino igyekszik majd rendezni a viszonyokat, hogy megteremtse az elnöki székben való maradásának feltételeit. Ez azonban nem ígérkezik egyszerű feladatnak. Ugyanakkor valószínűtlennek tűnik, hogy Infantino váratlanul lemondana a FIFA-elnöki tisztségről. Eddig ugyanis semmi jelét nem adta annak, hogy fontolgatná posztja elhagyását; sőt, épp ellenkezőleg: igyekszik mozgósítani támogatói bázisát világszerte.