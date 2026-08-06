Mérgezett paradicsom végezhetett tizenöt elefánttal Kenyában

A hatóságok nem közölték, hogy kiket gyanúsítanak az Amboseli Nemzeti Park közelében található gazdaságokból származó paradicsomok megmérgezésével. Korábban már felmerült a gyanúja, hogy a gazdálkodók szándékosan mérgezik az elefántokat termésük védelmében. Az Amboseli parkot olyan területek határolják, ahol a növénytermesztés és a haszonállattartás elterjedt.

A kenyai vadvédelmi szolgálat főigazgatója közölte, hogy az előzetes laboratóriumi vizsgálatok cián jelenlétét mutatták ki az elpusztult állatokban. A szolgálat arra figyelmeztetett, hogy a mérgezésnek további következményei lehetnek, mivel a gazdák az elefántpusztulás helyszínénének közelében legeltetik állataikat. A vadvédelmi szolgálatot felügyelő hatóság közlése szerint a mérgező anyag nem jelent közvetlen veszélyt az emberek egészségre.