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Nyitókép: Pixabay

Mérgezett paradicsom végezhetett tizenöt elefánttal Kenyában

Infostart / MTI

Tizenöt elefánt pusztult el Kenya déli részén, miután a gyanú szerint ciánnal mérgezett paradicsomot evett – közölte a helyi természetvédelmi hatóság.

A hatóságok nem közölték, hogy kiket gyanúsítanak az Amboseli Nemzeti Park közelében található gazdaságokból származó paradicsomok megmérgezésével. Korábban már felmerült a gyanúja, hogy a gazdálkodók szándékosan mérgezik az elefántokat termésük védelmében. Az Amboseli parkot olyan területek határolják, ahol a növénytermesztés és a haszonállattartás elterjedt.

A kenyai vadvédelmi szolgálat főigazgatója közölte, hogy az előzetes laboratóriumi vizsgálatok cián jelenlétét mutatták ki az elpusztult állatokban. A szolgálat arra figyelmeztetett, hogy a mérgezésnek további következményei lehetnek, mivel a gazdák az elefántpusztulás helyszínénének közelében legeltetik állataikat. A vadvédelmi szolgálatot felügyelő hatóság közlése szerint a mérgező anyag nem jelent közvetlen veszélyt az emberek egészségre.

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