Jelentős rendőri jelenlét tapasztalható a Covent Gardenben, miután négy férfit késelési sérülésekkel kórházba szállítottak – írja a bbc.com.

A londoni rendőrség (Metropolitan Police) tájékoztatása szerint egy 47 éves nőt vettek őrizetbe támadóeszköz birtoklása és bántalmazás gyanúja miatt. A hatóság közölte, hogy a rendőrök a helyszín közelében maradnak; az Endell Streeten és a környező területen helyszínelés zajlik.

Lottie Johnson és Ben Ormonde egynapos látogatásra érkezett Londonba. Éppen egy padon ültek fél egy körül, amikor észrevették, hogy rendőrautók, speciális beavatkozó egységek és mentők érkeznek a High Holborn és az Endell Street sarkára.

„Rengeteg sürgősségi egység érkezett a helyszínre” – mondták.

„Láttuk, amint a mentősök megvizsgálnak egy férfit; a saját lábán sétált, és külsőleg nem tűnt sérültnek – vért sem láttunk –, de végül mégis betették a mentőautóba” – nyilatkozták a külföldi lapnak.