Megtette az első lépést a Fradi

A keddi sajtótájékoztatókon elhangzottaknak megfelelően mindkét csapat óvatosan kezdett a rekkenő hőségben, ugyanis hiába bukott le a nap, a hőmérő higanyszála még mindig 35 fokot mutatott a meccs kezdetén. Érezhetően egyik fél sem diktált öldöklő tempót, nehogy ilyen időjárási körülmények között a találkozó végén visszaüssön kimerültség formájában, ennek ellenére a Ferencváros futballozott pontosabban, így irányította a játékot. Amíg a hazaiak időről időre eljutottak a lengyel kapuig, addig a riválisnak ugyanez egyáltalán nem sikerült. Noha Dibusz kollégájának, Schulzénak sem akadt védenivalója a pontatlan és blokkolt lövések miatt, de az ivószünetig volt egy óriási ziccere a magyar kupagyőztesnek, a világbajnokságon is szerepelt Joseph viszont két méterről nem találta el kaput.

A vendégek első lehetőségére pontosan félórát kellett várni, de Ikia Dimi fölé lőtt. Innentől fordult a kocka és egyértelműen a lengyel kupagyőztes akarata érvényesült, de a Górnik befejezései épp úgy elkerülték kaput, ahogy korábban fordított helyzetben a Ferencváros próbálkozásai, azaz a csapatok úgy vonultak pihenőre, hogy nem volt kaput eltaláló kísérlet.

A térfélcserét követően ismét a zöld-fehérek futballoztak fölényben, ennek nyomán Gomez fejesénél először kellett védenie az egyik kapusnak. A magyar csapat ebben a periódusban hiába vezetett ígéretes akciókat, az utolsó kulcspasszok akadályozták meg a nagyobb lehetőségek kialakulását. Az FTC nyomása aztán mégis eredményre vezetett, ugyanis Corbu 18 méterről kilőtte a bal alsó sarkot. A vezetés birtokában is kezdeményező maradt Borbély Balázs vezetőedző együttese, a második félidőben pedig az ivószünet sem hozott fordulatot. Corbu akár növelhette volna az előnyt, de remek cselek után fölé lőtt. A hajrában is a Ferencváros irányított, amelyben csereként szerepet kapott a nagy visszatérő, 88-szoros válogatott Nagy Ádám is, újabb gól viszont már nem született.

A visszavágót jövő csütörtökön rendezik Lengyelországban. A továbbjutó a török Trabzonsporral játszhat a főtábláért, a vesztes átkerül a Konferencia-ligába, ahol a francia AS Monacóval kell megküzdenie ligaszakaszban való részvételért.