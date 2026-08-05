Nagy változások kezdődnek a József körúton, a gyalogosok is örülhetnek

A Nagykörút átfogó, 2029-ig megvalósuló megújításáról ír friss bejegyzésében Karácsony Gergely. Budapest főpolgármestere szerint azonban vannak olyan beruházások, melyek addig nem várhatnak.

„A József körút egy szakaszán most olyan változtatásokat vezetünk be, amelyek egyszerre adnak több helyet a gyalogosoknak, biztonságosabb körülményeket a kerékpárosoknak, és rendezettebb feltételeket a helyi üzletek, szolgáltatók működéséhez.” – fogalmazott Karácsony Gergely.

A kerékpársávok lekerülnek a járdáról, emellett új rakodóhelyeket és parkolókat is kijelölnek, így megszűnhetnek azok a konfliktusok, amelyek nap mint nap nehezítették a gyalogosok, a bringások és a helyi üzletek közlekedését, működését.

A mostani átalakítás egy fontos teszt is a főpolgármester szerint. „Kipróbáljuk azokat a megoldásokat, amelyek a Nagykörút teljes megújulásának alapját jelenthetik. Meghallgatjuk a tapasztalatokat, figyeljük az eredményeket, és ha kell, változtatunk" – írta bejegyzésében a főpolgármester. A fejlesztés a REALLOCATE európai uniós projekt finanszírozásával, a Fővárosi Önkormányzat, a Budapest Közút és a Budapesti Közlekedési Központ együttműködésében valósul meg.