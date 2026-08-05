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Nyitókép: Lajtár Lili/izeltlabuak.hu, CC BY 4.0

A sáskajárás nem mese, de van jó ellenszer

Infostart / InfoRádió

A sáskák szeretik a hőséget, ezért elszaporodtak. A hatóság kénytelen volt úgynevezett szükséghelyzeti engedélyt kiadni néhány növényvédő szerre, amelyek használata megelőzheti a kártevők óriási pusztítását.

Többféle sáska is károkat okoz Magyarországon – mondta az InfoRádióban Németh Csilla, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal osztályvezetője.

„A marokkói, az olasz és a barbár sáska szaporodtak el tömegesen és okoznak kártételt Magyarországon. Ennek az oka az elmúlt évek szélsőségesen meleg és száraz nyári időjárása, amely kedvez a szaporodásuknak. Már évről évre visszatérő problémát jelentenek” – részletezte.

A sáskafajok leginkább a forró klímájú, aszályosabb alföldi területeken – Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – okoznak kiterjedt problémát.

Leginkább a zöldségkultúrákat veszélyeztetik, de a kertészet és a szántóföldi növényállományban is komoly károkat okozhatnak.

A sáskák táplálkozása akár teljes tarrágásig is fokozódhat.

A Nébih hat növényvédőszer sáska elleni felhasználására adott ki úgynevezett szükséghelyzeti engedélyt most. Ez a július 27-től november 23-ig terjedő időszakra szól.

Kiemelte: ezek a készítmények minden engedéllyel rendelkeznek, a szükséghelyzeti engedély kizárólag a sáska kártevő elleni felhasználásra vonatkozik, tehát a kultúrák és a felhasználási előírások nem változnak, ezért a készítmények alkalmazásakor az alapokiratok előírásait, úgy, mint

  • a dózisok,
  • a védősávok,
  • a méhkímélő technológiák

minden esetben szigorúan be kell tartani, és a maximum kijuttatások számát sem szabad túllépni, tehát azt a szükséghelyzeti engedély sem bővíti ki. A szermaradék túllépés elkerülése érdekében az élelmezésügyi várakozási idők betartása szintén kötelező.

Az engedélyezett készítmények közül kettő kiskertekben is alkalmazható.

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