A sáskajárás nem mese, de van jó ellenszer

Többféle sáska is károkat okoz Magyarországon – mondta az InfoRádióban Németh Csilla, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal osztályvezetője.

„A marokkói, az olasz és a barbár sáska szaporodtak el tömegesen és okoznak kártételt Magyarországon. Ennek az oka az elmúlt évek szélsőségesen meleg és száraz nyári időjárása, amely kedvez a szaporodásuknak. Már évről évre visszatérő problémát jelentenek” – részletezte.

A sáskafajok leginkább a forró klímájú, aszályosabb alföldi területeken – Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – okoznak kiterjedt problémát.

Leginkább a zöldségkultúrákat veszélyeztetik, de a kertészet és a szántóföldi növényállományban is komoly károkat okozhatnak.

A sáskák táplálkozása akár teljes tarrágásig is fokozódhat.

A Nébih hat növényvédőszer sáska elleni felhasználására adott ki úgynevezett szükséghelyzeti engedélyt most. Ez a július 27-től november 23-ig terjedő időszakra szól.

Kiemelte: ezek a készítmények minden engedéllyel rendelkeznek, a szükséghelyzeti engedély kizárólag a sáska kártevő elleni felhasználásra vonatkozik, tehát a kultúrák és a felhasználási előírások nem változnak, ezért a készítmények alkalmazásakor az alapokiratok előírásait, úgy, mint

a dózisok,

a védősávok,

a méhkímélő technológiák

minden esetben szigorúan be kell tartani, és a maximum kijuttatások számát sem szabad túllépni, tehát azt a szükséghelyzeti engedély sem bővíti ki. A szermaradék túllépés elkerülése érdekében az élelmezésügyi várakozási idők betartása szintén kötelező.

Az engedélyezett készítmények közül kettő kiskertekben is alkalmazható.