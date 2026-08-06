Élő adás közben lőtték agyon a TikTok-sztárt

A több mint félmillió követővel rendelkező César Gastélum kedd este két barátjával közvetített egy gyorsétterem előtt, amikor két motoros odahajtott hozzájuk, és az egyikük közelről rálőtt. A férfi a helyszínen életét vesztette.

A rendőrök kezdetben azt hitték, hogy a narancssárga kabátot és futártáskát viselő áldozat ételfutár volt, később azonban azonosították a népszerű tartalomgyártót, aki főként humoros videókat osztott meg a TikTokon – írja a BBC.

Az elkövetők elmenekültek, egyelőre senkit sem vettek őrizetbe. A hatóságok a helyszínen talált töltényhüvelyeket és a térfigyelő kamerák felvételeit vizsgálják, a gyilkosság indítéka egyelőre nem ismert.

Gastélum közösségi oldalain gyakran mutatta be utazásait és fényűző életmódját. Egy korábbi bejegyzésében felkereste Leobardo Aispuro, ismertebb nevén „El Gordo Peruci” sírját is. Az influenszert 2024 decemberében lőtték agyon, a hatóságok szerint halála összefügghetett a Sinaloa kartell két rivális frakciója, a Los Chapitos és a La Mayiza közötti véres leszámolásokkal.

A Sinaloa államban 2024 szeptembere óta jelentősen fokozódott az erőszak, miután a két bűnszervezet nyílt konfliktusba került egymással.