ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.34
usd:
311.43
bux:
139624.46
2026. június 25. csütörtök Vilmos
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy nő vizet iszik a csapodból a fürdőben.
Nyitókép: Getty Images/supersizer

Nem túl jó ötlet, ha most így hűti vagy pormentesíti környezetét

Infostart / InfoRádió

Kánikula van, spóroljunk a vízzel – kéri a Magyar Víziközmű Szövetség. A szervezet szóvivője az InfoRádióban elmondta: 25 ezren dolgoznak azon, hogy mindenkinek legyen ivóvize, de ehhez a lakosság közreműködésére is szükségük van.

A víziközmű ágazatban több mint 20 ezer kolléga dolgozik azon a szolgáltatóknál, hogy mindenhol megoldott legyen a biztonságos ivóvízellátás és a szennyvíz elvezetése és tisztítása – hívta fel a figyelmet az InfoRádióban Kreitner Krisztina, hozzátéve, hogy az említett 20 ezer főn felül további nagyjából 5 ezeren dolgoznak a vízipari tagszervezeteknél, hogy Magyarországon mindenhol megoldott legyen ez a szolgáltatás, kiváltképp a hőség idején.

Ebben a lakosság is tud segíteni. Mint a szóvivő elmondta, odafigyelhetünk a tudatos és megfontolt vízhasználatra például azzal is, hogy csapvizet fogyasztunk, ami a legjobb szomjoltó, és hőség idején fokozottan kell arra figyelni, hogy ha máskor mondjuk egy-két liter vizet, folyadékot viszünk be, akkor most legalább két-három litert kell – jegyezte meg.

Másrészt a kánikulai vízhasználat során kiemelten figyeljünk arra, hogy környezettudatosan és ne pazarlóan bánjunk a természeti kincsünkkel, az ivóvízzel, mert sajnos a klímaváltozás a vízellátásban is érezteti már a hatását – fogalmazott a Magyar Víziközmű Szövetség munkatársa. Példaként említette, hogy

  • ne csapvizet használjunk locsolásra, hanem az otthoni fúrt kutat vagy az összegyűjtött esővizet, próbálva csökkenteni a locsolási mennyiséget és gyakoriságot.
  • az utak és járdák pormenetestését lehetőleg ne csapvízzel oldjuk meg, se most, se máskor.

Néhány éve itt-ott már tapasztalhatók vízkorlátozások, jellemzően meghibásodások miatt. Kreitner Krisztina ezzel kapcsolatban kifejtette: leggyakrabban csőtörés szokott előfordulni, de egy áramkimaradás is gondot tud okozni, hiszen leállíthatja a szivattyúk működését. A vízszolgáltatás akadozása jellemzően a javítás idejére korlátozódik, ami egy-két óra, de akár fél nap is lehet. A szóvivő szerint máskor talán nem olyan zavaró, de a mostani nagy melegben érthetően kellemetlenebb egy vízkorlátozás. „De

minden szolgáltatónál minden kollégánk azon dolgozik, hogy minden meghibásodást a lehető leghamarabb megoldjanak”

– tette hozzá a Magyar Víziközmű Szövetség munkatársa.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Herczeg Zsolt készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Nem túl jó ötlet, ha most így hűti vagy pormentesíti környezetét

hőség

ivóvíz

magyar víziközmű szövetség

kreitner krisztina

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kormányszóvivői tájékoztató: 4 napig extrém hőség lesz, 38-40 fokokkal

Kormányszóvivői tájékoztató: 4 napig extrém hőség lesz, 38-40 fokokkal

Hatályba lépett a hőség-kormányrendelet, a hőség miatt péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatási rend lép életbe. Az államigazgatásban ahol lehetséges, hétfőn és kedden home office lesz. Akár a 2022-es évszázados aszályhoz hasonló károkat fog okozni a mezőgazdaságban idén is a hőség. Még legalább 10-12 centivel csökkenni fog a Velencei-tó szintje. Nyitott, széles körű alkotmányozás lesz, a végén népszavazás hagyja jóvá – derült ki a kormányszóvivői tájékoztatón.
 

Az elmúlt 20 évben sem igazán láttak ehhez hasonlót – elrendelték a harmadfokú riasztást

Aranykonvoj – reagált a Legfőbb Ügyészség Magyar Péter ultimátumára

Magyar Péter ultimátumot adott a legfőbb ügyésznek

Felmentették Czunyiné Bertalan Juditot

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Félidei állás: nyerésre áll a foci a vb-n? Mészöly Géza és Újvári Gábor, Inforádió, Aréna
Alkotmányos válság: volt vagy lesz? Novák Zoltán, Inforádió, Aréna
Miért annyira drága a gyümölcs? Apáti Ferenc, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.26. péntek, 18:00
Molitorisz Dániel
ortopéd traumatológus
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Akkora a hőség, hogy a vasút is speciális szabályt vezetett be

Akkora a hőség, hogy a vasút is speciális szabályt vezetett be

Az Európában tapasztalható rendkívüli hőség miatt a német és a lengyel vasúttársaság díjmentes visszaváltást biztosít a június utolsó napjaira szóló nemzetközi menetjegyekre.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Jazzes nyári éjszakák a királynék városában: 30 különleges pincéből érkezik majd a csábítás

Jazzes nyári éjszakák a királynék városában: 30 különleges pincéből érkezik majd a csábítás

Harminc koncerttel várja a közönséget a 16. Rosé Rizling Jazz fesztivál július 10. és 19. között Veszprémben, a várnegyedben - közölte a rendezvény szerdai veszprémi sajtótájékoztatóján a fesztivál ügyvezető igazgatója.

BBC
Business Sport Travel Science
Rescuers searching rubble after Venezuela's strongest earthquake since 1900

Rescuers searching rubble after Venezuela's strongest earthquake since 1900

At least 164 people have been killed, with the number expected to rise. More than 100 buildings have collapsed in the state of La Guaira alone, the UN says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 25. 18:50
Kiss Ambrus elmondta, hogyan tűnhet el több ezer plakát és reklám Budapestről
2026. június 25. 18:26
Szivárgás történt a debreceni CATL-gyárban
×
×