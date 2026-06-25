Nem túl jó ötlet, ha most így hűti vagy pormentesíti környezetét

A víziközmű ágazatban több mint 20 ezer kolléga dolgozik azon a szolgáltatóknál, hogy mindenhol megoldott legyen a biztonságos ivóvízellátás és a szennyvíz elvezetése és tisztítása – hívta fel a figyelmet az InfoRádióban Kreitner Krisztina, hozzátéve, hogy az említett 20 ezer főn felül további nagyjából 5 ezeren dolgoznak a vízipari tagszervezeteknél, hogy Magyarországon mindenhol megoldott legyen ez a szolgáltatás, kiváltképp a hőség idején.

Ebben a lakosság is tud segíteni. Mint a szóvivő elmondta, odafigyelhetünk a tudatos és megfontolt vízhasználatra például azzal is, hogy csapvizet fogyasztunk, ami a legjobb szomjoltó, és hőség idején fokozottan kell arra figyelni, hogy ha máskor mondjuk egy-két liter vizet, folyadékot viszünk be, akkor most legalább két-három litert kell – jegyezte meg.

Másrészt a kánikulai vízhasználat során kiemelten figyeljünk arra, hogy környezettudatosan és ne pazarlóan bánjunk a természeti kincsünkkel, az ivóvízzel, mert sajnos a klímaváltozás a vízellátásban is érezteti már a hatását – fogalmazott a Magyar Víziközmű Szövetség munkatársa. Példaként említette, hogy

ne csapvizet használjunk locsolásra, hanem az otthoni fúrt kutat vagy az összegyűjtött esővizet, próbálva csökkenteni a locsolási mennyiséget és gyakoriságot.

az utak és járdák pormenetestését lehetőleg ne csapvízzel oldjuk meg, se most, se máskor.

Néhány éve itt-ott már tapasztalhatók vízkorlátozások, jellemzően meghibásodások miatt. Kreitner Krisztina ezzel kapcsolatban kifejtette: leggyakrabban csőtörés szokott előfordulni, de egy áramkimaradás is gondot tud okozni, hiszen leállíthatja a szivattyúk működését. A vízszolgáltatás akadozása jellemzően a javítás idejére korlátozódik, ami egy-két óra, de akár fél nap is lehet. A szóvivő szerint máskor talán nem olyan zavaró, de a mostani nagy melegben érthetően kellemetlenebb egy vízkorlátozás. „De

minden szolgáltatónál minden kollégánk azon dolgozik, hogy minden meghibásodást a lehető leghamarabb megoldjanak”

– tette hozzá a Magyar Víziközmű Szövetség munkatársa.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Herczeg Zsolt készítette.