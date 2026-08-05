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Woman student sitting at college library and studying. Girl reading notes at college campus.
Nyitókép: jacoblund/Getty Images

Jelentősen megváltozhat az egyik legfontosabb érettségi vizsga

Infostart / MTI

Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk – közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter szerdán a Facebook-oldalán, jelezve: első lépésként megújították az érettségi tételeit előkészítő bizottságot.

Lannert Judit azt írta: az új Nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is újragondolják és megújítják.

Ennek az átfogó megújító munkának a részeként a miniszter találkozott nemrégiben a Magyartanárok Egyesülete és a Történelemtanárok Egylete képviselőivel.

A miniszter megjegyezte, hogy miután az elmúlt években számos jogos szakmai kritika érte a jelenlegi magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga szerkezetét és tartalmát, ennek a vizsgának az átalakítását már most megkezdték.

Első lépésként teljesen megújították az érettségitétel-előkészítő bizottságot, s az új szabályozásra vonatkozó javaslatot már az új bizottság készíti el – közölte.

Lannert Judit kiemelte, hogy a cél egy sokkal átláthatóbb és igazságosabb magyar nyelv és irodalom érettségi, amely a tervek szerint

  • csökkenti és egyértelművé teszi a középszintű követelményeket,
  • pontosan megszabja az egyes feladattípusok sajátosságait, továbbá
  • növeli a magyartanárok szakmai szabadságát.

Hozzátette, a nyár végén széles körű szakmai egyeztetés kezdődik a tervezetről, s fontosnak tartják, hogy a végleges szabályozás a pedagógusok és a szakmai szervezetek tapasztalataira is épüljön.

A tárca tervei szerint az új, átmeneti szabályozás végleges formája ősszel kerülhet a nyilvánosság elé – olvasható a bejgyezésben.

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