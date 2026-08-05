ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.83
usd:
313.12
bux:
148085.97
2026. augusztus 5. szerda Krisztina
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A drónnal készült felvételen a tûz által érintett terület Székesfehérvár nyugati határában 2026. augusztus 5-én. A nagy szél miatt gyorsan terjedtek a lángok a száraz tarlón a hétvégi házas övezetet felé. Negyven ingatlanból 61 embert telepítettek ki, a közelben lévõ Mol üzemanyagtelepet nem érte kár.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Ötös fokozatú riasztás: hajszálon múlt a nagyobb katasztrófa Székesfehérvárnál

Infostart

Nem tudni pontosan, mi okozta a feketehegyi tüzet, azonban végül a legmagasabb, 5-ös szintre kellett emelni a besorolását. A zártkertek és lakóépületek mellett a Mol telepe is kiemelt kockázatott jelentett – olvasható Székesfehérvár polgármesterének bejegyzésében.

Az oltás során 40 ingatlanból 61 főt kellett kitelepíteni, személyi sérülés nem történt. A tűz által érintett tanyáról az állatokat sikerült kimenekíteni – derül ki Cser-Palkovics András összefoglalójából.

Közel 100 tűzoltó és katasztrófavédelmi szakember dolgozott az oltáson, Székesfehérvár környékén lévő összes tűzoltó-bázis küldött egységeket. Mellettük, őket támogatva a rendőrség, a polgárőrség, önkormányzati munkatársak, állami hivatalok tisztviselői álltak. A vízutánpótlásért és az állomány ellátásáért is hatalmas köszönet illeti a Magyar Honvédség városi alakulatait, a Városgondnokság kollégáit, a Fejérvizet, a Videoton Holding Zrt.-t, a mezőgazdasági szövetkezeteket, akik tartálykocsikkal, felszereléssel, ellátmánnyal segítették az oltást – teszi hozzá a városvezető, kiemelve:

„A legnagyobb köszönet természetesen a lánglovagoké, akik ma is bizonyították emberfeletti hősiességüket, munkabírásukat és szakmai kiválóságukat! Mindent tiszteletet megérdemelnek!”

A bejegyzés szerint a tűzesetben sajnos jelentős anyagi kár keletkezett, három zártkerti ingatlan és egy tanya érintett. A tulajdonosok számára az önkormányzat minden tőle telhető segítséget megad! „Arra kérek minden érintettet, hogy ha átmeneti lakóhelyre, egyéb segítségre szorul, keressék bizalommal a körzet képviselőjét, Szontaghné Kovács Erikát vagy engem” – írta Cser-Palkovics András.

Szerinte a tűzeset tanulságait le kell vonni, lesz belőlük bőven. A teljes képhez persze meg kell várni majd a katasztrófavédelem és a hatóságok vizsgálatának eredményeit.

„Most azonban szeretném kifejezni a hálámat mindazoknak, akik a baj első jelére, vagy egyetlen telefonhívásra azonnal, minden tőlük telhető segítséggel szolgáltak.

Köszönöm szépen a közéleti szereplők egységes fellépését is! Egy ilyen helyzetben ez is nagyon fontos. Köszönöm a lakóknak is az együttműködést, a higgadt reakciót, köszönöm a rengeteg, kommentben, üzenetben érkezett felajánlást!

Székesfehérvár most ismét megmutatta: nem csak a jó barát, de a jó város is megismerszik a bajban. A legnagyobb büszkeség Önöket polgármesterként szolgálni!” – zárta gondolatait a polgármester.

Székesfehérvár, 2026. augusztus 5. Tûzoltók dolgoznak a Mol üzemanyagtelepénél Székesfehérvár nyugati határában 2026. augusztus 5-én. A nagy szél miatt gyorsan terjedtek a lángok a száraz tarlón a közelben lévõ hétvégi házas övezetet felé. Negyven ingatlanból 61 embert telepítettek ki, az üzemanyagtelepet nem érte kár. MTI/Vasvári Tamás
Székesfehérvár, 2026. augusztus 5. Tűzoltók dolgoznak a Mol üzemanyagtelepénél Székesfehérvár nyugati határában 2026. augusztus 5-én. A nagy szél miatt gyorsan terjedtek a lángok a száraz tarlón a közelben lévő hétvégi házas övezetet felé. Negyven ingatlanból 61 embert telepítettek ki, az üzemanyagtelepet nem érte kár. MTI/Vasvári Tamás
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Ötös fokozatú riasztás: hajszálon múlt a nagyobb katasztrófa Székesfehérvárnál

tűz

székesfehérvár

tűzoltóság

cser-palkovics andrás

feketehegy

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Gerendai Károly az Arénában: lesz Sziget hőségben is, saját áramgenerátorokkal készültünk

Gerendai Károly az Arénában: lesz Sziget hőségben is, saját áramgenerátorokkal készültünk
A fejlesztések miatt a szélsőséges körülmények sem lehetetlenítik el a Sziget Fesztivált – hangsúlyozta az InfoRádió Aréna című műsorában Gerendai Károly főszervező. Hozzátette: le tudnak válni a központi elektromos hálózatról. A Szigetet jövő héten, augusztus 11–15 között rendezik, amikorra elvileg már enyhül az óriási hőség.
 

Azahriah-tól Rúzsa Magdiig és a Csík zenekarig: Bródy János 70 dalát 50 fellépő adja elő a Szigeten

Hamarosan indul a buli, több útvonalon is elérhető a Sziget

Köböl Anita kormányszóvivő több félreértést is tisztázott – videó

Köböl Anita kormányszóvivő több félreértést is tisztázott – videó

Magyarország ivóvízkészlete teljes biztonságban van, stratégiai vízhiány nincs az országban – mondta Köböl Anita kormányszóvivő a kormány Facebook-oldalára feltöltött videóban szerdán.
 

A Főkert szerint egy elavult szabály miatt alakult ki a locsolási vita

Nem sikerült visszafogni az áramfogyasztást kedd este

Mikor és hogyan siessünk valaki segítségére a brutális hőségben? – az OMSZ válaszol

VIDEÓ
Parlamenti ketrecharc és az új ellenállási stratégia. Bóka János, Inforádió, Aréna
Sziget: kinek kell még az egy hét együttlét? Gerendai Károly, Inforádió, Aréna
Mikor csapnak le az első ukrán gyártású Patriot-rakéták? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.06. csütörtök, 18:00
Aszódi Attila
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karának dékánja
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pokoli hőség Magyarországon: egymás után dőltek meg az évszázados rekordok

Pokoli hőség Magyarországon: egymás után dőltek meg az évszázados rekordok

Történelmi hőség jellemezte a mai napot, hiszen megdőlt a hazai abszolút legmagasabb hajnali minimumhőmérséklet, napközben pedig új országos napi, valamint fővárosi abszolút melegrekordot is regisztráltak - írta bejegyzésében a HungaroMet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A Coop hálózata is takarékra kapcsol: felülvizsgálják a nyitvatartást és a légkondik használatát is

A Coop hálózata is takarékra kapcsol: felülvizsgálják a nyitvatartást és a légkondik használatát is

A Coop is csatlakozik azokhoz, akik a hőség és a megnövekedett villamosenergia-igény miatt energiatakarékossági intézkedéseket vezetnek be.

BBC
Business Sport Travel Science
El-Sayed's victory sends tremors through Democratic Party

El-Sayed's victory sends tremors through Democratic Party

His win in Michigan sets up a high-stakes contest in November, testing a left-wing candidate's popularity in a swing state.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 5. 20:57
El fog fogyni az ásványvíz? Itt a helyes válasz!
2026. augusztus 5. 20:56
41,4 fokkal írta át a történelemkönyvet a szerdai hőség
×
×