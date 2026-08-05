Ötös fokozatú riasztás: hajszálon múlt a nagyobb katasztrófa Székesfehérvárnál

Az oltás során 40 ingatlanból 61 főt kellett kitelepíteni, személyi sérülés nem történt. A tűz által érintett tanyáról az állatokat sikerült kimenekíteni – derül ki Cser-Palkovics András összefoglalójából.

Közel 100 tűzoltó és katasztrófavédelmi szakember dolgozott az oltáson, Székesfehérvár környékén lévő összes tűzoltó-bázis küldött egységeket. Mellettük, őket támogatva a rendőrség, a polgárőrség, önkormányzati munkatársak, állami hivatalok tisztviselői álltak. A vízutánpótlásért és az állomány ellátásáért is hatalmas köszönet illeti a Magyar Honvédség városi alakulatait, a Városgondnokság kollégáit, a Fejérvizet, a Videoton Holding Zrt.-t, a mezőgazdasági szövetkezeteket, akik tartálykocsikkal, felszereléssel, ellátmánnyal segítették az oltást – teszi hozzá a városvezető, kiemelve:

„A legnagyobb köszönet természetesen a lánglovagoké, akik ma is bizonyították emberfeletti hősiességüket, munkabírásukat és szakmai kiválóságukat! Mindent tiszteletet megérdemelnek!”

A bejegyzés szerint a tűzesetben sajnos jelentős anyagi kár keletkezett, három zártkerti ingatlan és egy tanya érintett. A tulajdonosok számára az önkormányzat minden tőle telhető segítséget megad! „Arra kérek minden érintettet, hogy ha átmeneti lakóhelyre, egyéb segítségre szorul, keressék bizalommal a körzet képviselőjét, Szontaghné Kovács Erikát vagy engem” – írta Cser-Palkovics András.

Szerinte a tűzeset tanulságait le kell vonni, lesz belőlük bőven. A teljes képhez persze meg kell várni majd a katasztrófavédelem és a hatóságok vizsgálatának eredményeit.

„Most azonban szeretném kifejezni a hálámat mindazoknak, akik a baj első jelére, vagy egyetlen telefonhívásra azonnal, minden tőlük telhető segítséggel szolgáltak.

Köszönöm szépen a közéleti szereplők egységes fellépését is! Egy ilyen helyzetben ez is nagyon fontos. Köszönöm a lakóknak is az együttműködést, a higgadt reakciót, köszönöm a rengeteg, kommentben, üzenetben érkezett felajánlást!

Székesfehérvár most ismét megmutatta: nem csak a jó barát, de a jó város is megismerszik a bajban. A legnagyobb büszkeség Önöket polgármesterként szolgálni!” – zárta gondolatait a polgármester.