Válságtanácskozást tart a bukás szélén álló FIFA-vezér

A FIFA első embere Marokkóban tárgyal szerdán a szövetség vezető tisztségviselőivel annak érdekében, hogy megerősítse helyzetét, mivel többek között az európai (UEFA), az ázsiai (AFC), az észak- és közép-amerikai (CONCACAF), valamint a dél-amerikai (CONMEBŐL) szövetség is határozottan elutasította a tervet, ráadásul a FIFA-n belül is több meghatározó vezető elhatárolódott tőle. Az UEFA kilátásba helyezte a FIFA-tornák bojkottját, és kinyilvánította, hogy bizalmatlanná vált Infantinóval kapcsolatban.

Infantino múlt kedden jelentette be, hogy a jövőbeli világbajnokságokat – a férfi és női válogatott és klub-vb-t – egy húszmilliárd dollár alaptőkéjű cég bevonásával rendezné meg, amelyben a nemzetközi szövetség lenne a többségi (70-80 százalékos) tulajdonos, a 211 tagszövetség pedig részesedéshez jutna: 2027 elején egyenként 20 millió dolláros rendkívüli juttatást kaptak volna, a 2027-2030 közötti időszakra pedig a támogatásuk 8 millió dollárról 20 millió dollárra emelkedett volna.

Szakemberek egybehangzó véleménye az volt, hogy az esetleges FIFA-megállapodás fokozhatná a nyomást a világbajnokság mezőnyének további bővítése vagy a jelenleginél gyakoribb megrendezés irányába.

Az idei férfi vb-n a korábbi 32 helyett már 48 válogatott vett részt, jelenleg pedig a FIFA dolgozik azon, hogy a létszám 64-re emelkedhessen.

A FIFA vezetője ugyan pénteken visszavonta a tervet, ám az általa indított lavina itt nem állt meg: hétfőn elsőként a walesi szövetség jelezte, hogy nem támogatja Infantino újraválasztását FIFA-elnöknek a 2027-2031-es ciklusra, később pedig hasonló közleményt fogalmazott meg a szerb és a svéd szövetség is. Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) bizalmi szavazás útján készül eltávolítani posztjáról a nemzetközi szövetség (FIFA) elnökét, ha Gianni Infantino nem hajlandó önként lemondani – írta szombaton a londoni The Telegraph.

Az 56 éves Infantinót 2016 februárjában rendkívüli kongresszuson választották meg a FIFA elnökévé. Sepp Blatter svájci elnököt követte, aki a szervezeten belüli számos korrupciós botrány miatt lemondott. 2019-ben és 2023-ban Infantinót ellenszavazat nélkül választották újra.