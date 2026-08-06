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Lionel Messi, az amerikai Inter Miami játékosa a labdarúgó-klubvilágbajnokság csoportkörmérkõzéseinek elsõ fordulójában, az A csoportban az egyiptomi al-Ahli együttese ellen játszott mérkõzésen a miami Hard Rock Stadionban 2025. június 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Cristobal Herrera Ulashkevich

Lionel Messi is fellélegezhetett, miután Pintér Dániel betalált

Infostart / MTI

Az amerikai utánpótlás-válogatott Pintér Dániel Messi két gólja után szépített volna, de les miatt nem adták meg a találatot.

Pintér Dániel gólját nem adták meg, az Inter Miami labdarúgócsapata - részben Lionel Messi duplájának köszönhetően – azonban így is 4-2-re nyert a mexikói Atlético San Luis ellen a Ligák Kupája alapszakaszának szerdai játéknapján.

Az amerikai utánpótlás-válogatott magyar szélső kezdőként 59 percet töltött a pályán, és bár a 25. percben középről, hat méterről a hálóba talált, a játékvezető les miatt érvénytelenítette a gólt.

Messi véigjátszotta a meccset, amelynek 11. és 44. percében volt eredményes – ezzel 14 találattal átvette a vezetést a Ligák Kupája örök góllövőlistáján –, az első félidő hosszabbításában pedig gólpasszt adott. A négy évvel ezelőtt világbajnok, idén vb-ezüstérmes argentin csatár a második mérkőzését játszotta a bajnok Inter Miamiban a visszatérése óta. Klubtársa, Noah Allen három gólpasszal járult hozzá a sikerhez.

A szünet váratlanul hosszúra nyúlt, ugyanis a viharos időjárás miatt csak a tervezettnél harminc perccel később lehetett folytatni a találkozót.

Az Inter Miami 2023-ban megnyerte a Ligák Kupáját, tavaly pedig ezüstérmes lett.

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