Lionel Messi is fellélegezhetett, miután Pintér Dániel betalált

Pintér Dániel gólját nem adták meg, az Inter Miami labdarúgócsapata - részben Lionel Messi duplájának köszönhetően – azonban így is 4-2-re nyert a mexikói Atlético San Luis ellen a Ligák Kupája alapszakaszának szerdai játéknapján.

Az amerikai utánpótlás-válogatott magyar szélső kezdőként 59 percet töltött a pályán, és bár a 25. percben középről, hat méterről a hálóba talált, a játékvezető les miatt érvénytelenítette a gólt.

Messi véigjátszotta a meccset, amelynek 11. és 44. percében volt eredményes – ezzel 14 találattal átvette a vezetést a Ligák Kupája örök góllövőlistáján –, az első félidő hosszabbításában pedig gólpasszt adott. A négy évvel ezelőtt világbajnok, idén vb-ezüstérmes argentin csatár a második mérkőzését játszotta a bajnok Inter Miamiban a visszatérése óta. Klubtársa, Noah Allen három gólpasszal járult hozzá a sikerhez.

A szünet váratlanul hosszúra nyúlt, ugyanis a viharos időjárás miatt csak a tervezettnél harminc perccel később lehetett folytatni a találkozót.

Az Inter Miami 2023-ban megnyerte a Ligák Kupáját, tavaly pedig ezüstérmes lett.