Kapitány István miniszter mindannyiunktól kér most valamit

A tárcavezető csütörtöki Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a biztonságos energiaellátáshoz "nincs szükség nagy áldozatokra, csupán néhány tudatos döntésre", és különösen az esti, 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra.

A miniszter arra kérte a lakosságot, hogy ebben a három órában mérsékeljék a klímaberendezések használatát, helyette éjszaka vagy a hajnali órákban hűtsék le otthonaikat.

Ugyanígy érdemes a különböző eszközök (laptopok, telefonok, elektromos autók) töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépek működtetését a későbbi órákra, 21 óra utánra időzíteni - tette hozzá.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a magyar villamosenergia-rendszer szakemberei éjjel-nappal azon dolgoznak, hogy mindenki számára biztosított legyen a folyamatos ellátás.

A magyar energiahálózat bírja a terhelést, a valaha volt csúcsokhoz képest 95 százalékos a felhasználás – hangzott el a csütörtök délutáni kormányszóvivői tájékoztatón.