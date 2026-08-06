ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.49
usd:
313.95
bux:
0
2026. augusztus 6. csütörtök Berta, Bettina
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tűz, lángok.
Nyitókép: Pixabay

Lángolnak az erdők Szerbiában – videók

Infostart / MTI

Országszerte erdőtüzekkel küzd Szerbia, a Vajdaságban például 300 hektárnyi fenyőerdő égett le.

Helikoptereket is bevetettek a szerbiai tűzoltók az országszerte tomboló erdő- és bozóttüzek megfékezésére.

A legnagyobb tűz a Vajdaság délkeleti részén fekvő Delibláti-homokpuszta természetvédelmi területén pusztít, ahol ismét fellángolt a néhány nappal korábban már megfékezett tűz, és eddig mintegy 300 hektárnyi fenyőerdő égett le.

A szerbiai közszolgálati televízió (RTS) beszámolója szerint a csaknem tíz nappal ezelőtt eloltott tűz a talajban izzó parázs és az erős szél miatt lobbant fel ismét.

Ivica Dacic szerb belügyminiszter közlése szerint a tárca minden rendelkezésre álló emberi és technikai erőforrást mozgósított. Az oltásban több mint nyolcvan hivatásos és önkéntes tűzoltó, valamint a Vajdaság Erdői vállalat munkatársai vesznek részt. A földi egységeket H145-ös és H215 Super Puma típusú, valamint egy Kamov Ka-32-es helikopter támogatja.

A tájékoztatás szerint lakóépületek egyelőre nincsenek veszélyben.

Szerda este kigyulladt a Szávaszentdemeter (Sremska Mitrovica) melletti regionális hulladéklerakó is, a helyszínre több tucat tűzoltóautó vonult ki, a lángok oltása még csütörtök kora reggel is tartott.

Szintén a hulladéklerakó ég a vajdasági Palánkán (Backa Palanka). Ez már a harmadik alkalom az utóbbi néhány hétben, hogy tűz ütött ki itt. Az előző alkalommal a tűzoltók több mint egy héten át küzdöttek a lángokkal.

A kelet-szerbiai Zajecar közelében is jelentős tűz pusztít, ahol mintegy száz hektáron ég a száraz növényzet. Az oltásban ott is helikopterek és a környékbeli települések tűzoltóegységei vesznek részt. A belügyminiszter közlése szerint a tűzben senki sem sérült meg, lakóépületek nincsenek veszélyben, és sikerült megóvni az 1965-ben bezárt uránbányát is.

Újabb tűzfészkek alakultak ki az Ibar-szurdokban is. A legsúlyosabb a helyzet Seoce település közelében, ahol mintegy 60 hektár fenyőerdő égett le, míg az Ibar folyó jobb partján további több mint 50 hektárnyi aljnövényzet kapott lángra. A nehezen megközelíthető, sziklás terepen a tűzoltók kézi eszközökkel végzik az oltást, a munkában több mint száz hivatásos és önkéntes tűzoltó, valamint a Szerbia Erdői vállalat dolgozói vesznek részt.

A BBC posztjában száguldó lovak láthatók az erdőtűz közepén.

A tüzek a napok óta tartó rendkívüli hőség idején keletkeztek. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet (RHMZ) csütörtökre 35 és 40 Celsius-fok közötti csúcshőmérsékletet jelzett előre, Belgrádban és a Vajdaságban pedig trópusi éjszakákra is figyelmeztetett.

Az elhúzódó aszály miatt jelentősen csökkent a szerbiai folyók vízszintje is. A Duna, a Száva és a Tisza vízállása a következő napokban is a hajózáshoz szükséges szint alatt maradhat, míg több kisebb folyó vízhozama a biológiai minimum közelébe csökkent a hetek óta tartó csapadékhiány következtében.

(Nyitóképünk illusztráció)

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Lángolnak az erdők Szerbiában – videók

videó

szerbia

hőség

erdőtűz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Gerendai Károly a Sziget megmentéséről és a megváltozott sztárvilágról beszélt az Arénában

Gerendai Károly a Sziget megmentéséről és a megváltozott sztárvilágról beszélt az Arénában
A végső látogatottság határozza meg a Sziget Fesztivál idei veszteségét, amelyet előzetesen 1,5 milliárd forintra kalkulál Gerendai Károly főszervező. Arról is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában, hogy az őszi visszatérése óta a vártnál több feladata volt. Mint mondta, egyre kevésbé vonzzák a fesztiválok a legnagyobb sztárokat, így a Szigetnek sem szabad csak rájuk építenie. Azt is elárulta, hogy mennyire volt ráhatása az idei fellépők listájára, a magyar nagyszínpad már egy újítás, és a szolgáltatásokban is sokat léptek előre.
 

Lesz Sziget hőségben is, saját áramgenerátorokkal készültünk

Azahriah-tól Rúzsa Magdiig és a Csík zenekarig: Bródy János 70 dalát 50 fellépő adja elő a Szigeten

Hamarosan indul a buli, több útvonalon is elérhető a Sziget

Magyar Péter: túl a mélyponton

Magyar Péter: túl a mélyponton

„Jó hír, hogy már kilenc centire vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, és eső várható az osztrák vízgyűjtőkön. A paksi turbina üzemel” – írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon.
 

Baranya Sándor: ami száz éve a folyószabályozás célja volt, az ma már az egyik legnagyobb probléma

Vörös riasztás mindenhol: a szerdainál is durvább nap következhet

A polgárőrök segítségét kérik az állatvédők a hőség miatt

El fog fogyni az ásványvíz? Itt a helyes válasz!

Magyar Péter: átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány – Paksról is van új hír

Köböl Anita kormányszóvivő több félreértést is tisztázott – videó

41,4 fokkal írta át a történelemkönyvet a szerdai hőség

A Főkert szerint egy elavult szabály miatt alakult ki a locsolási vita

Energiaösszefogást hirdetett a kkv-k számára a VOSZ

VIDEÓ
Parlamenti ketrecharc és az új ellenállási stratégia. Bóka János, Inforádió, Aréna
Sziget: kinek kell még az egy hét együttlét? Gerendai Károly, Inforádió, Aréna
Mikor csapnak le az első ukrán gyártású Patriot-rakéták? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.06. csütörtök, 18:00
Aszódi Attila
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karának dékánja
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gyűlnek a felhők, több kockázat miatt is megrángathatják a forintot

Gyűlnek a felhők, több kockázat miatt is megrángathatják a forintot

A forint stabilan kezdte a csütörtöki kereskedést, napközben azonban a nemzetközi hangulat és az amerikai munkaerőpiaci adatok előtti pozicionálás is mozgathatja az árfolyamot. A globális devizapiacokon az amerikai–iráni tárgyalások, az olajár alakulása, valamint a japán és az amerikai jegybank várható kamatlépései kerülhetnek a figyelem középpontjába. A hazai fizetőeszköznél emellett a Duna vízállása és az energiaellátás helyzetéről érkező hírek is nagyobb kilengéseket okozhatnak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rendkívüli bejelentés a Duna vészjósló vízállásáról: eldőlt, kap-e elég vizet Magyarország

Rendkívüli bejelentés a Duna vészjósló vízállásáról: eldőlt, kap-e elég vizet Magyarország

Orbán Anita arra kérte a szlovák minisztert, segítsen, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz érkezzen a Dunán Magyarországra,

BBC
Business Sport Travel Science
Infantino sorry for errors but stays Fifa president

Infantino sorry for errors but stays Fifa president

Gianni Infantino will remain Fifa president after receiving backing from senior executives, but "sincerely apologises" for errors in his controversial private investment plans.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 6. 07:11
Egyre keményebben vádolja eddigi segítőit Volodimir Zelenszkij
2026. augusztus 6. 05:12
Élő adás közben lőtték agyon a TikTok-sztárt
×
×