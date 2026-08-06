A polgárőrök segítségét kérik az állatvédők a hőség miatt

Vetter Szilvia elmondása szerint a kánikula az állatok számára is rendkívül megterhelő. Az állatvédelem legfontosabb elemei a hőségben a víz, az árnyék, a hűtés, és az, hogyha segítség kell, akkor az a segítség gyorsan érkezzen meg.

„Erre dolgoztuk ki a kánikula programot: egyrészt egy azonnali segítséget igyekszünk biztosítani azoknak az állatvédőknek, akik bajba kerülnek, mert elfogy a víz, vagy műszaki probléma merül fel, mint például áramkimaradás.

Ez esetben az állatvédelem@közösugyunkazallatvedelem.hu e-mail címen várunk egy bejelentést és partnerszervezeteinkkel elsősorban a Védelmi Igazgatási Hivatallal együtt igyekszünk a lehető leggyorsabban segítséget nyújtani a szervezeteknek” – mondta Vetter Szilvia.

Az alapítvány emellett úgynevezett kánikula csomagokat hozott létre, amelyekben olyan eszközök találhatóak meg, amelyek az állatok hűtését segítik elő, árnyékolási lehetőséget biztosítanak, ilyen például locsolóeszköz, párakapu, hűtőmatracok, esővízgyűjtő, hordó, illetve nagy kapacitású itatótál is. Vetter Szilvia elmondása szerint a polgárőrök is beszállnak a segítségbe.

„Egy országos állatvédelmi körlevelet küldtünk ki a polgárőrszövetség állatvédelmi tagozatával együttműködésben az ő kezdeményezésükre, ebben arra kérjük a 70 ezer polgárőrt, hogy szolgálatuk közben fokozottan figyeljenek arra, hogyha olyan állatot látnak, amely a tűző napon van, megfelelő víz nélkül, árnyékolás nélkül, esetleg bezárt gépjárműben hagyták. Kérjük figyeljenek arra is, ha egy olyan állatvédő szervezet működik a szolgálatoknak a területén, amely valamilyen segítségre szorul. Itt ugye nem csupán vízellátási segítségről, hanem kézzelfogható fizikai segítségről is szó lehet az állatok hűtése, itatása, ellátása tekintetében” – tette hozzá az alapítvány elnöke.

A kánikula csomag a Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány honlapján igényelhető.

A cikk alapjául szolgáló interjút Herczeg Zsolt készítette.