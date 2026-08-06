ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.06
usd:
313.53
bux:
148085.97
2026. augusztus 6. csütörtök Berta, Bettina
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hőség, kutya
Nyitókép: GABE M. Pexels.com

A polgárőrök segítségét kérik az állatvédők a hőség miatt

Infostart / InfoRádió

A polgárőrök is csatlakoztak a Közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány Kánikula Programjához – tájékoztatta az InfoRádiót az alapítvány elnöke. Vetter Szilvia szerint a polgárőrök nagyon sokat segíthetnek a forróság miatt bajba került állatok megmentésében.

Vetter Szilvia elmondása szerint a kánikula az állatok számára is rendkívül megterhelő. Az állatvédelem legfontosabb elemei a hőségben a víz, az árnyék, a hűtés, és az, hogyha segítség kell, akkor az a segítség gyorsan érkezzen meg.

„Erre dolgoztuk ki a kánikula programot: egyrészt egy azonnali segítséget igyekszünk biztosítani azoknak az állatvédőknek, akik bajba kerülnek, mert elfogy a víz, vagy műszaki probléma merül fel, mint például áramkimaradás.

Ez esetben az állatvédelem@közösugyunkazallatvedelem.hu e-mail címen várunk egy bejelentést és partnerszervezeteinkkel elsősorban a Védelmi Igazgatási Hivatallal együtt igyekszünk a lehető leggyorsabban segítséget nyújtani a szervezeteknek” – mondta Vetter Szilvia.

Az alapítvány emellett úgynevezett kánikula csomagokat hozott létre, amelyekben olyan eszközök találhatóak meg, amelyek az állatok hűtését segítik elő, árnyékolási lehetőséget biztosítanak, ilyen például locsolóeszköz, párakapu, hűtőmatracok, esővízgyűjtő, hordó, illetve nagy kapacitású itatótál is. Vetter Szilvia elmondása szerint a polgárőrök is beszállnak a segítségbe.

„Egy országos állatvédelmi körlevelet küldtünk ki a polgárőrszövetség állatvédelmi tagozatával együttműködésben az ő kezdeményezésükre, ebben arra kérjük a 70 ezer polgárőrt, hogy szolgálatuk közben fokozottan figyeljenek arra, hogyha olyan állatot látnak, amely a tűző napon van, megfelelő víz nélkül, árnyékolás nélkül, esetleg bezárt gépjárműben hagyták. Kérjük figyeljenek arra is, ha egy olyan állatvédő szervezet működik a szolgálatoknak a területén, amely valamilyen segítségre szorul. Itt ugye nem csupán vízellátási segítségről, hanem kézzelfogható fizikai segítségről is szó lehet az állatok hűtése, itatása, ellátása tekintetében” – tette hozzá az alapítvány elnöke.

A kánikula csomag a Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány honlapján igényelhető.

A cikk alapjául szolgáló interjút Herczeg Zsolt készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    A polgárőrök segítségét kérik az állatvédők a hőség miatt

hőség

állatvédelem

polgárőr

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Baranya Sándor: ami száz éve a folyószabályozás célja volt, az ma már az egyik legnagyobb probléma

Baranya Sándor: ami száz éve a folyószabályozás célja volt, az ma már az egyik legnagyobb probléma
A folyók rekordalacsony vízállásához nemcsak a csapadékszegény időjárás, de az emberi beavatkozás a folyószabályozás is hozzájárult. A Budapesti Műszaki Egyetem azt vizsgálja, milyen beavatkozással lehetne enyhíteni ezek hatását – erről Baranya Sándor tanszékvezető beszélt az InfoRádióban.
 

Vörös riasztás mindenhol: a szerdainál is durvább nap következhet

A polgárőrök segítségét kérik az állatvédők a hőség miatt

El fog fogyni az ásványvíz? Itt a helyes válasz!

Magyar Péter: átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány – Paksról is van új hír

Köböl Anita kormányszóvivő több félreértést is tisztázott – videó

41,4 fokkal írta át a történelemkönyvet a szerdai hőség

A Főkert szerint egy elavult szabály miatt alakult ki a locsolási vita

Gerendai Károly az Arénában: lesz Sziget hőségben is, saját áramgenerátorokkal készültünk

Gerendai Károly az Arénában: lesz Sziget hőségben is, saját áramgenerátorokkal készültünk

A fejlesztések miatt a szélsőséges körülmények sem lehetetlenítik el a Sziget Fesztivált – hangsúlyozta az InfoRádió Aréna című műsorában Gerendai Károly főszervező. Hozzátette: le tudnak válni a központi elektromos hálózatról. A Szigetet jövő héten, augusztus 11–15 között rendezik, amikorra elvileg már enyhül az óriási hőség.
 

Azahriah-tól Rúzsa Magdiig és a Csík zenekarig: Bródy János 70 dalát 50 fellépő adja elő a Szigeten

Hamarosan indul a buli, több útvonalon is elérhető a Sziget

VIDEÓ
Parlamenti ketrecharc és az új ellenállási stratégia. Bóka János, Inforádió, Aréna
Sziget: kinek kell még az egy hét együttlét? Gerendai Károly, Inforádió, Aréna
Mikor csapnak le az első ukrán gyártású Patriot-rakéták? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.06. csütörtök, 18:00
Aszódi Attila
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karának dékánja
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Akár évtizedes rekordot is hozhat a magyar infláció

Akár évtizedes rekordot is hozhat a magyar infláció

Júliusban az elemzők szerint 1,5%-os lehetett az infláció Magyarországon. Amennyiben a KSH holnap megjelenő hivatalos adata igazolja a várakozásokat, a harmadik egymást követő hónapban csökkenhetett a drágulás üteme. A A közel-keleti válság okozta energiapiaci kockázatok enyhülése, az erős forint és további egyéb tényezők összességében sokat javítottak az inflációs kilátásokon, amit a szakértői prognózisok látványos csökkenése is mutat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Transzszibériai Expressz jegyár 2026-ban: itt a menetrend, erre halad a Transsiberia Express útvonala

Transzszibériai Expressz jegyár 2026-ban: itt a menetrend, erre halad a Transsiberia Express útvonala

Mennyibe kerül a Transzszibériai Expressz jegy 2026-ban? Mutatjuk a tudnivalókat a Moszkva-Vlagyivosztok útvonalról, árakról és vásárlási lehetőségekről.

BBC
Business Sport Travel Science
Infantino sorry for errors but stays Fifa president

Infantino sorry for errors but stays Fifa president

Gianni Infantino will remain as Fifa president after receiving the backing of senior executives, but "sincerely apologises" for errors made in his controversial private investment plans.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 6. 06:24
Hiába veszünk több autót, valami nincs rendben
2026. augusztus 6. 05:48
Évekig tartó betegséget is okozhat egy kullancscsípés – itt vannak a tudnivalók
×
×