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Valaki vizet tölt egy műanyag palackból egy pohárba.
Nyitókép: Pexels

El fog fogyni az ásványvíz? Itt a helyes válasz!

Infostart / InfoRádió

Az extrém hőség miatt megugrott az ásványvízforgalom. Ugyanakkor egy esetleges vízkorlátozástól tartva sem kell felhalmozni a palackos vizet, lesz elegendő a boltokban – mondta az InfoRádióban Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára.

Most, hogy idén nyáron már másodszor van extrém hőhelyzet Magyarországon, természetesen az ásványvízforgalom is kimagasló számokat, adatokat mutat, de ez – mint Neubauer Katalin, a Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára az InfoRádióban tisztázta – azért nem okoz problémát, mert nagyon-nagyon sok kereskedelmi egységben rengeteg ásványvíz hozzáférhető; több mint 30 ezer élelmiszer- és élelmiszer-jellegű üzlet található, így a vásárlók biztonsággal mindig tudnak ásványvizet is vásárolni.

Közben néhány helyen felütötte a fejét a pánikvásárlás, de ez szerinte teljes mértékben indokolatlan, nincs beszállítói elakadás, Magyarország pedig olyan vízkészletekkel rendelkezik, ami a lakosságot mindenféleképpen megnyugtathatja, a palackos víz mellett a folyó víz is folyamatosan rendelkezésre áll, „nem is szabadna, hogy ez a hangulat esetleg eluralkodjon, mert igazából csak elakadásokat okozhatunk a rendszeren belül, de éppen azért, mert több mint 30 ezer üzlet van, ha nem is az első boltban, de a másodikban minden vásárló fog tudni vásárolni ásványvizet”.

Feltételezése szerint egyébként a vásárlók koncentráltan szeretnék beszerezni akár a vizeket, akár az üdítőt vagy bármilyen más nyári terméket, hogy minél kevesebbszer kelljen ebben a nagy hőségben vásárlási céllal kint tartózkodni; ezért is alakulhat ki olyan helyzet, ami azt sugallja esetleg, hogy nincs megfelelő áruellátás, de ez Neubauer Katalin szerint abszolút nincs így.

Megerősítette azt is, hogy Kapitány István energiaügyi miniszter pénteken azzal fordult a kereskedelmi szektor tagvállalatai felé, hogy mindenki tegyen észszerű lépéseket, amelyek nem teszik kockára az élelmiszer-biztonságot, így került sor arra is, hogy sok helyen nem hűtik a boltok az üdítőket, arra otthon mindenkinek úgyis módja van, így hatalmas hűtőkapacitások fel is szabadulnak. Emellett klímaberendezések erején is csökkentettek, de egyedileg ilyen lépéseket mindenki meg tud tenni, az elektromos autó töltését is át tudja ütemezni, 17 és 22 óra között pedig a kereskedelmi egységeknek is van min spórolni – tolmácsolta Neubauer Katalin a kormányzati kérdést feléjük és a nyilvánosság felé.

Összességében nagyon gyorsan kialakult, nagyon komoly összefogást lát ebben a helyzetben a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség is.

A cikk Varga Mónika interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Belföld    El fog fogyni az ásványvíz? Itt a helyes válasz!

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