Több ezer idős embert keresett meg a hőségben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Ezekben a napokban a hőségriadó alatt a Máltai Szeretetszolgálat időseket ellátó intézményeinek a munkatársai valamivel több mint ötezer olyan idős embert keresnek meg, akik egyedül élnek, nem vesznek igénybe szociális ellátást, tehát sem szociális étkeztetésben nem vesznek részt, sem házi gondozó nem jár hozzájuk, de idősek, elesettek, elképzelhető, hogy segítségre szorulnak. Romhányi Tamás elmondta: miután azt vélelmezik, hogy nagyon nagy részük egyedül tölti a mindennapokat, nem fordul meg közösségben, nem találkozik emberekkel, különösen kiszolgáltatott lehet, és magára marad mindazokkal a problémákkal, amiket a hőség jelent neki.

„Elinduljon-e például 40 fokban bevásárolni, vagy éppen figyelmezteti-e őt valaki arra, hogy eltelt az egész délelőtt és nem ivott még egy kortyot sem. Tudjuk, hogy az idősek hajlamosak erről megfeledkezni. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat arra törekszik, hogy ezek az idős emberek ne maradjanak magukra ezekben a napokban, ebben a kritikus időszakban” – fogalmazott Romhányi Tamás.

A kommunikációs vezető elmondása szerint munkatársaik elsősorban telefonon keresik meg az idős embereket, de valakihez személyesen is kimennek, és megkérdezik tőlük, hogy mennyi ittak, hogyan gondoskodnak a folyadékpótlásról, ha bajba kerülnek, van-e szomszédjuk, ismerősük, olyan hozzátartozójuk, akit el tudnak érni, hogy segítséget kérjenek. Vagy használnak-e például gondos órát, szeretnék-e, hogy másnap és harmadnap is bejelentkezzen náluk a Máltai Szeretetszolgálat.

Nagyon fontos, hogy érezze mindenki, hogy nincs magára hagyva, nem marad egyedül a problémájával ebben az embert próbáló időben.

A kommunikációs vezető azt tanácsolja az egyedül élő idős embereknek, hogy gondoskodjanak a szükségleteikről, igyanak elég folyadékot, ne tegyék ki magukat indokolatlan terhelésnek, ha nem muszáj, a legforróbb órákban ne menjenek ki szabadba vagy a napra. Ne habozzanak segítséget kérni, hogyha rosszul lesznek. Romhányi Tamás szerint nagyon fontos, hogy ne maradjanak magukra ebben az időszakban.

A Máltai Szeretetszolgálat idősellátó intézményeiben egy nagyon fontos alapelv, hogy közösségben maradjanak az emberek, hogy rá legyenek kényszerülve a mindennapokban arra, hogy beszéljenek a másikkal, hogy tartsák a kapcsolatot nemcsak a hozzátartozóikkal, hanem akárcsak azokkal is, akikkel egy asztalnál esznek.

Azok az idősek viszont, akik egész nap otthon vannak, és nem nyitja rájuk senki az ajtót, ilyenkor sokkal inkább elesettebbek, jobban kijönnek rajtuk a meglévő betegségeiknek a tünetei, és elbizonytalanodnak egy kicsit. Ezért döntött úgy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezetése, hogy azokat az embereket, akikkel korábban valamilyen módon kapcsolatban állt már a Máltai Szeretetszolgálat, részt vettek valamely programukban, akár valamilyen karitatív akció kapcsán látókörükbe kerültek, vagy idősotthonaikban várólistán várakoznak, azokat ezekben a napokban megkeressék, és megkérdezzék, igényelnek-e valamilyen segítséget.

Ha indokolt, többször is megkeresik a rászorulókat

„Ezeket az alapvető információkat elmondjuk nekik, és hogyha úgy gondoljuk, hogy indokolt, akkor másnap, harmadnap is fel fogjuk őket hívni” – mondta Romhányi Tamás.

A Máltai Szeretetszolgálat akciója második napja tart. Örvendetes, hogy mentőt még nem kellett senkihez sem hívni.

„Az esetek nagyon nagy részében telefonon történik a megkeresés, bizonyos esetekben címekre mennek ki kollégáink, ahol tudják, hogy olyan idős emberek vannak, akik a rokonaiktól esetleg távolabb élnek. Néhány esetben vittek már ivóvizet, volt akinek pár szem gyümölcsöt. Volt olyan is, aki bár nem vesz részt házi gondozásban, de egy kolléganőm kiment hozzá, megmérte a vérnyomását, hogy biztos rendben van-e minden, de ennél nagyobb intézkedésre nem volt szükség sehol hál' Istennek” – tette hozzá Romhányi Tamás.

A cikk alapjául szolgáló interjút Janovitz Bálint készítette.