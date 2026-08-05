Elsüllyedt az iszapban egy nő a Velencei-tónál

A szolgálatát nem sokkal korábban befejező Pallag József r. főtörzszászlós, a Gárdonyi Rendőrkapitányság vízi rendőre a szolgálati rádión hallotta a segítségkérést. Hazafelé tartott, de egy pillanatig sem habozott; azonnal megfordult, a helyszínre sietett, ahol egy civil segítővel közösen kimentette a bajba jutott nőt a tóból – olvasható a police.hu-n.

Rövid időn belül megérkeztek járőr kollégái is, akik a mentők kiérkezéséig a 35 éves dunaújvárosi nő mellett maradtak. A mentőszolgálat munkatársai ezután további vizsgálatokra kórházba szállították.