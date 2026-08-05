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Nyitókép: Vasvári Tamás

Elsüllyedt az iszapban egy nő a Velencei-tónál

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Kedd 22 óra után érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy a Velencei-tó iszapjában egy nő elsüllyedt, és önerőből nem tud kijutni.

A szolgálatát nem sokkal korábban befejező Pallag József r. főtörzszászlós, a Gárdonyi Rendőrkapitányság vízi rendőre a szolgálati rádión hallotta a segítségkérést. Hazafelé tartott, de egy pillanatig sem habozott; azonnal megfordult, a helyszínre sietett, ahol egy civil segítővel közösen kimentette a bajba jutott nőt a tóból – olvasható a police.hu-n.

Rövid időn belül megérkeztek járőr kollégái is, akik a mentők kiérkezéséig a 35 éves dunaújvárosi nő mellett maradtak. A mentőszolgálat munkatársai ezután további vizsgálatokra kórházba szállították.

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