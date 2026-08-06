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Bolgár tengerpart Neszebár környékén
Nyitókép: Infostart

Bolgár nyaralással tervezők kerülnek bajba most

Infostart / MTI

Fizetésképtelenséget jelentett az elsősorban bulgáriai üdüléseket kínáló, bolgár bejegyzésű Robinson Tours utazási iroda.

Fizetésképtelenséget jelentett az elsősorban bulgáriai üdüléseket kínáló, bolgár bejegyzésű Robinson Tours utazási iroda, a károsult magyar utasok az ügyben a cég bolgár biztosítójához fordulhatnak – írta meg szerdán a Turizmus.com utazási szakportál a Robinson levele alapján, amelyben utasait tájékoztatta.

A honlap teljes terjedelmében közölte a levelet, amelyből kiderül, hogy a károsult ügyfelek angolul írt levélben kérhetik kártalanításukat a szófiai székhelyű „Axiom Insurance Company” AD-től, a claims@axiom.bg e-mail címen.

„A Robinson Tours EOOD. már nem rendelkezik a szükséges pénzügyi eszközökkel ahhoz, hogy az előírt kötelezettségeinek eleget tegyen”, ezért a társaság felszámolási eljárást kezdeményezett maga ellen a Szófiai Városi Bíróság Kereskedelmi Osztályán – írták a levélben.

A cég a helyzet kialakulását több okra vezeti vissza a közel-keleti válság okozta bizonytalanság és a magas kerozindíjak miatti forgalomcsökkentéstől kezdve a bevételkiesésen keresztül – amit az váltott ki, hogy a fapados légitársaságok növelték bulgáriai járataik számát –, egészen odáig, hogy a magyar utazási piacon az utóbbi években olyan szereplők jelentek meg, amelyek ajánlataikkal ferdítik a kínálatot.

A levélben azt ígérik, hogy a kártérítési levélhez szükséges dokumentumokat az iroda elküldi azoknak, akik ezt kérik az info@robinsontours.bg e-mail címen.

A Bulgáriában bejegyzett Robinson Tours mostanáig határon átnyúló utazásszervezői és -közvetítői tevékenységet végzett Magyarországon. A cég 2022 őszén változtatta meg a nevét Neptun Tours Ltd.-ről Robinson Tours Ltd.-re – olvasható a turizmus.com oldalán.

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