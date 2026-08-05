Az Auchantól érkezik a kereskedelmi szövetség új első embere

Az érdekképviselet tájékoztatása szerint az új főtitkár közel három évtizedes kereskedelmi tapasztalattal rendelkezik. Pályáját 1997-ben a Cora Áruházaknál kezdte, majd a vállalat 2012-es akvizícióját követően az Auchan Retail Magyarországnál folytatta munkáját. A szakember az elmúlt időszakban az OKSZ társelnökeként vett részt a szövetség munkájában.

A közleményben Balázs Ildikó úgy fogalmazott, az OKSZ főtitkáraként arra törekszik, hogy a kereskedelmi ágazat szakmai szempontjai minden olyan döntés előkészítésénél megjelenjenek, amely a szektor működését, a vásárlókat érinti. Szerinte az ágazat valamennyi szereplőjének kiszámítható szabályozási környezetre van szüksége. Az átlátható feltételek és a tisztességes, élénk piaci verseny biztosíthatja a minőségi termékek széles és megfizethető kínálatát.