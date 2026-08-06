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Woman hands pushing a shopping trolley in a supermarket.
Nyitókép: chameleonseye/Getty Images

Nőtt a kiskereskedelmi forgalom és az ipari termelés is júniusban

Infostart / MTI

Naptárhatással is számolva 4,1 százalékkal nőtt az ipari termelés, és 3 százalékkal a kiskereskedelmi forgalom az előző évihez képest.

Júniusban az ipari termelés volumene 10,1, munkanaphatástól megtisztítva 4,1 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, mivel júniusban kettővel több munkanap volt idén, mint tavaly – jelentette csütörtökön első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az előző hónapban 5,4 százalékos volt a termelés munkanappal kiigazított éves növekedése.

Az előző havihoz mérve 1,4 százalékkal csökkent a szezonálisan és munkanappal kiigazított ipari kibocsátás a májusi 2,7 százalékos növekedés után.

A feldolgozóipari alágak döntő többségében nőtt a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb súlyú alágak közül az egy évvel korábbihoz viszonyítva

  • bővült a járműgyártás, a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, valamint a villamos berendezés gyártása,
  • visszaesés következett beaz élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában.

Az első félévben az ipari termelés 2,4 százalékkal nagyobb volt, mint a múlt év azonos időszakában.

Az ipari termelés júniusi részletes adatait egy hét múlva, augusztus 13-án közli második becslése alapján a KSH.

Kiskereskedelmi forgalom, 2026. június, a KSH adatai alapján
Ipari termelés, 2026. június, a KSH adatai alapján

Nőtt a kiskereskedelmi forgalom is

Júniusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 4,0 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 3,0 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit – ismertette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,8, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 5,1 százalékkal bővült, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,2 százalékkal mérséklődött az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,4 százalékkal maradt el az előző havitól.

Az első fél évben 4,5 százalékkal nőtt a forgalom naptárhatástól megtisztított volumene a múlt év azonos időszakához mérve.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 1,8 százalékkal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 76 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 3,7 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 3,8 százalékkal csökkent.

A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 5,1 százalékkal bővült. Az eladások volumene a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 7,8, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 5,1, a könyv-, számítástechnika-, egyéb iparcikk-üzletekben 4,7, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 3,9, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 0,2 százalékkal nőtt. A forgalom volumene a használtcikk-üzletekben 0,6 százalékkal csökkent.

Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 8,9 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 5,2 százalékkal emelkedett.

Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 0,2 százalékkal csökkent.

A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek nyers volumene 14 százalékkalnőtt.

2026. júniusban az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1780 milliárd forintot ért el.

Ennek

  • 48 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben,
  • 37 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben,
  • 15 százaléka az üzemanyagtöltő állomások forgalmában realizálódott.
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Kezdőlap    Belföld    Nőtt a kiskereskedelmi forgalom és az ipari termelés is júniusban

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A végső látogatottság határozza meg a Sziget Fesztivál idei veszteségét, amelyet előzetesen 1,5 milliárd forintra kalkulál Gerendai Károly főszervező. Arról is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában, hogy az őszi visszatérése óta a vártnál több feladata volt. Mint mondta, egyre kevésbé vonzzák a fesztiválok a legnagyobb sztárokat, így a Szigetnek sem szabad csak rájuk építenie. Azt is elárulta, hogy mennyire volt ráhatása az idei fellépők listájára, a magyar nagyszínpad már egy újítás, és a szolgáltatásokban is sokat léptek előre.
 

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