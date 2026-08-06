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ARÉNA - PODCASTOK
Dzsudzsák Balázs, a DVSC és Matheus Saldanha, a Ferencváros játékosa (j-b) a labdarúgó OTP Bank Liga, 1. fordulóból elhalasztott Debreceni VSC  Ferencvárosi TC mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2024. december 5-én.
Nyitókép: MTI/Derencsényi István

A Fradi után jönnek a többiek – sport a tévében

Infostart / MTI

A Debrecen dán csapatot fogad, a Győr Lettországban tesz látogatást a Konferencia-liga keretei között. Mutatjuk a teljes csütörtöki tévés sportkínálatot!

M4 Sport

15.45: Országúti kerékpár, női Tour de France, 6. szakasz

19.00: Labdarúgás, Konferencia-liga-selejtező, 3. forduló, első mérkőzés, Debreceni VSC-FC Köbenhavn

21.30: Atlétika, U20-as világbajnokság, Eugene

Duna World

19.00: Labdarúgás, Konferencia-liga-selejtező, 3. forduló, első mérkőzés, Riga FC-ETO FC

Sport 1

11.45 és 14.15: Kézilabda, férfi ifjúsági Európa-bajnokság, a 9-16. helyért

16.45: Kézilabda, férfi ifjúsági Európa-bajnokság, negyeddöntő

19.15: Kézilabda, férfi ifjúsági Európa-bajnokság, negyeddöntő, Szlovénia-Magyarország

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

18.30: Baseball, MLB, alapszakasz, Baltimore Orioles-Los Angeles Angels

Eurosport 1

15.30: Országúti kerékpár, női Tour de France, 6. szakasz

Eurosport 2

12.15: Országúti kerékpár, lengyel körverseny, férfiak, 4. szakasz

21.00: Golf, PGA Tour, Wyndham Championship

Match 4

20.30: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Arsenal-Real Betis

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Kezdőlap    Sport    A Fradi után jönnek a többiek – sport a tévében

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Gerendai Károly a Sziget megmentéséről és a megváltozott sztárvilágról beszélt az Arénában
A végső látogatottság határozza meg a Sziget Fesztivál idei veszteségét, amelyet előzetesen 1,5 milliárd forintra kalkulál Gerendai Károly főszervező. Arról is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában, hogy az őszi visszatérése óta a vártnál több feladata volt. Mint mondta, egyre kevésbé vonzzák a fesztiválok a legnagyobb sztárokat, így a Szigetnek sem szabad csak rájuk építenie. Azt is elárulta, hogy mennyire volt ráhatása az idei fellépők listájára, a magyar nagyszínpad már egy újítás, és a szolgáltatásokban is sokat léptek előre.
 

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Magyar Péter: túl a mélyponton

„Jó hír, hogy már kilenc centire vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, és eső várható az osztrák vízgyűjtőkön. A paksi turbina üzemel” – írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon.
 

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Sziget: kinek kell még az egy hét együttlét? Gerendai Károly, Inforádió, Aréna
Mikor csapnak le az első ukrán gyártású Patriot-rakéták? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
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2026.08.06. csütörtök, 18:00
Aszódi Attila
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karának dékánja
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Gyenge adatok érkeztek a magyar gazdaságról

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