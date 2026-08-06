A Fradi után jönnek a többiek – sport a tévében

M4 Sport
15.45: Országúti kerékpár, női Tour de France, 6. szakasz
19.00: Labdarúgás, Konferencia-liga-selejtező, 3. forduló, első mérkőzés, Debreceni VSC-FC Köbenhavn
21.30: Atlétika, U20-as világbajnokság, Eugene
Duna World
19.00: Labdarúgás, Konferencia-liga-selejtező, 3. forduló, első mérkőzés, Riga FC-ETO FC
Sport 1
11.45 és 14.15: Kézilabda, férfi ifjúsági Európa-bajnokság, a 9-16. helyért
16.45: Kézilabda, férfi ifjúsági Európa-bajnokság, negyeddöntő
19.15: Kézilabda, férfi ifjúsági Európa-bajnokság, negyeddöntő, Szlovénia-Magyarország
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
18.30: Baseball, MLB, alapszakasz, Baltimore Orioles-Los Angeles Angels
Eurosport 1
15.30: Országúti kerékpár, női Tour de France, 6. szakasz
Eurosport 2
12.15: Országúti kerékpár, lengyel körverseny, férfiak, 4. szakasz
21.00: Golf, PGA Tour, Wyndham Championship
Match 4
20.30: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Arsenal-Real Betis