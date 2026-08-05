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Itt a Fidesz álláspontja a jövő keddi államfőválasztásról

Infostart / MTI

Nem vesznek részt benne.

A Fidesz álláspontja szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársaságielnök-választás, ezért felesleges azt megtartani. A legnagyobb ellenzéki párt ezt arra reagálva közölte szerdán az MTI-vel, hogy a Tisza-frakció kezdeményezésére a parlament jövő kedden választhatja meg az új köztársasági elnököt.

A Fidesz kommunikációs igazgatója, Havasi Bertalan közleményében azt írta: „kár a gőzért, a poszton nincs üresedés”. Hozzátette: az utolsó, legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Sulyok Tamásnak hívják.

„Akárkit címkéz is föl most ezzel a titulussal a tiszás önkény, a demokratikus jogállam helyreállítása után egy tollvonással megszüntethető lesz a törvénytelen és alkotmányellenes kinevezés”

– közölte.

Jövő kedden államfőt választhat a parlament: az alkotmányozás idejére hivatalba lépő köztársasági elnök személyéről, a jelölt(ek)ről egyelőre semmi hír, egyelőre egy napirendi kiegészítési javaslat került fel a parlament honlapjára.

Ruff Bálint kancelláriaminiszter javaslatára a jövő héten is folytatja a rendkívüli ülésezést a parlament, ám időközben a napirendi pontok tiszás javaslatra egy rendkívüli, ám igen fontos módosítással kiegészülnek: augusztus 11-én sor kerülhet a köztársasági elnök megválasztására. A kezdeményezést Bujdosó Andrea Tisza-frakcióvezető jegyzi, és Magyar Péter mellett további 42 kormánypárti képviselő is aláírta.

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Kezdőlap    Belföld    Itt a Fidesz álláspontja a jövő keddi államfőválasztásról

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Jövő kedden új köztársasági elnököt választhat az Országgyűlés
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Jövő kedden új köztársasági elnököt választhat az Országgyűlés
Az alkotmányozás idejére hivatalba lépő köztársasági elnök személyéről, a jelölt(ek)ről egyelőre semmi hír, egyelőre egy napirendi kiegészítési javaslat került fel a parlament honlapjára. A Tisza Párt közölte: a frakció kezdeményezte, hogy a jövő heti plenáris ülésen az Országgyűlés döntsön az új köztársasági elnök személyéről, és a napokban tárgyalnak a kérdésről. Magyar Péter kormányfő ma egyébként Baka Andrással, a Legfelsőbb Bíróság korábbi, Fidesz által elmozdított elnökével találkozott.
 

Itt a Fidesz álláspontja a jövő keddi államfőválasztásról

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