ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.31
usd:
314.12
bux:
148073.96
2026. augusztus 5. szerda Krisztina
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök egy egészségügyi témában tartott rendezvényen a washingtoni Eisenhower kormányzati irodaépületben 2026. május 18-án, az Irán elleni amerikai-izraeli háború tûzszünete alatt. Trump a Truth Social közösségi oldalán bejelentette, hogy Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek kérésére elhalasztja a  szavai szerint  május 19-re tervezett újabb katonai támadást Irán ellen.
Nyitókép: Jim Lo Scalzo

Donald Trump ellőtte szinte az összes korszerű föld-föld rakétáját

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Kiszivárgott hírek szerint az amerikai arzenálban szinte alig maradt korszerű nagy hatótávolságú föld-föld rakéta. Az ok az iráni háború és a Trump-kormányzat döntése, hogy kevésbé kockázatos módon támadja az irániakat. Szakértők szerint a helyzet próbára teheti az amerikai védelmi ipart.

Azt, hogy szinte teljesen elfogyott az Egyesült Államok két legfontosabb precíziós rakétájának a készlete, a Reutersnek nyilatkozó és a Pentagon helyzetét ismerő források állították. Az értesülés szerint az amerikai hadsereg gyakorlatilag felhasználta az Ukrajnának is juttatott úgynevezett ATACMS, valamint az ezt fokozatosan leváltó, újabb fejlesztésű PrSM rakétáinak jelentős részét.

Ezek a fegyverek az amerikai hadsereg legfontosabb csapásmérő eszközei közé tartoznak. Mindkét típust a földről indítják földi célpontok ellen, és több száz kilométeres távolságból képesek nagy pontossággal megsemmisíteni katonai célpontokat anélkül, hogy pilótáknak kellene berepülniük az ellenséges légvédelem hatósugarába. A Reuters szerint

a készletek apadása már komoly vitákat váltott ki Donald Trump elnök kormányzatán belül.

Több forrás úgy véli, ha az Egyesült Államok újabb nagyszabású támadást indítana Irán ellen, egyre inkább vissza kellene térnie a hagyományos, harci gépeket bevonó támadásokhoz, ami nagyobb kockázatot jelentene az állomány számára.

A készletek csökkenése miatt nemcsak az iráni hadjárat folytatása vált kérdésessé. A Pentagonban attól is tartanak, hogy egy esetleges újabb válság – például Kínával a Csendes-óceánon vagy Oroszországgal Európában – már úgy érné az Egyesült Államokat, hogy bizonyos kulcsfontosságú fegyverekből nem állna rendelkezésre elegendő tartalék. Elemzők szerint éppen az ilyen nagy pontosságú, nagy hatótávolságú rakéták lennének a legfontosabbak egy olyan ellenféllel szemben, amely korszerű légvédelmi rendszerekkel rendelkezik.

A Fehér Ház ugyanakkor igyekszik megnyugtatni a közvéleményt. Donald Trump azt állította:

az Egyesült Államoknak jóval több lőszere és rakétája van, mint bármely más országnak, ráadásul az amerikai hadiipar minden korábbinál nagyobb ütemben termel.

A Pentagon szóvivője szerint az amerikai hadsereg továbbra is minden szükséges eszközzel rendelkezik ahhoz, hogy bárhol és bármikor végrehajtsa az elnök által elrendelt műveleteket.

Szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek: bár az amerikai hadiipar valóban rekordmennyiségben gyárt tüzérségi lőszereket és rakétákat, egy elhúzódó, nagy intenzitású háborúban a termelés még így sem biztos, hogy lépést tud tartani a felhasználással. Különösen igaz ez a PrSM rakétákra, amelyek még viszonylag új fegyvernek számítanak, ezért a belőlük felhalmozott készletek eleve korlátozottak. A gyártó Lockheed Martin nem kommentálta a fogyó készletekről szóló hírt, ahogy a Tomahawk és Patriot-rakétákat előállító Raytheon sem.

Az amerikai sajtó szerint a Pentagon az elmúlt hetekben arról is tájékoztatta az elnököt, hogy fogyóban vannak egyes létfontosságú védelmi fegyverek, köztük épp a Patriot légvédelmi rendszer ballisztikus rakéták elfogására szolgáló rakétái is. Több amerikai lap szerint ez is szerepet játszott abban, hogy Donald Trump végül nem rendelte el az Irán elleni újabb nagyszabású támadást. A Fehér Ház ezt vitatja, és azt állítja, hogy az elnök főként a Perzsa-öböl arab államainak kérésére állt el az újabb csapásoktól.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudósítóink    Donald Trump ellőtte szinte az összes korszerű föld-föld rakétáját

egyesült államok

donald trump

rakéta

hiány

készlet

fogyás

hadviselés

iráni háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rusvai Miklós: a mostani ebolajárvány még egy ideig megállíthatatlan lesz

Rusvai Miklós: a mostani ebolajárvány még egy ideig megállíthatatlan lesz
Meghaladta az 1500-at a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén kitört ebolajárvány halálos áldozatainak száma – derült ki a közép-afrikai ország hivatalos adataiból. Rusvai Miklós virológus az InfoRádióban elmondta: a járvány ellen még nem létezik vakcina, sem gyógyszer a betegek kezelésére, azonban nagy erőkkel fejlesztik, és 2027-re már elkészülhet.
Készenlétben állnak Paksnál – itt a friss helyzetjelentés

Készenlétben állnak Paksnál – itt a friss helyzetjelentés

A vízkorlátozásokról, tavaink, folyóink vízszintjéről adott ki friss összesítést a kormány.
 

Szakértő: négy évre vagyunk attól, hogy Paks kiesése ne legyen gond

Magyar Péter a paksi atomerőmű miatt üzent szerda reggel a lakosságnak

Videón mutatta meg Magyar Péter a Paksi Atomerőmű elcsöndesült belsejét

Kiderült, milyen eredménye van most a lakossági vízspórolásnak

Így néz ki az áramspórolási összefogás a számok nyelvén

Magyar Péter: a következő 2-3 napot át kell vészelni

Vörös riasztás Horvátországban – mutatjuk, hol lehet a legnagyobb baj

VIDEÓ
Sziget: kinek kell még az egy hét együttlét? Gerendai Károly, Inforádió, Aréna
Mikor csapnak le az első ukrán gyártású Patriot-rakéták? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet sikeres magánszínházat csinálni? Puskás Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.05. szerda, 18:00
Bóka János
a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Epstein-botrány: durva visszaéléseket tárt fel egy vizsgálat, a szenátor lépéseket sürget

Epstein-botrány: durva visszaéléseket tárt fel egy vizsgálat, a szenátor lépéseket sürget

Ron Wyden demokrata párti amerikai szenátor arra szólította fel a szövetségi hatóságokat, hogy indítsanak vizsgálatot a legnagyobb bankok ellen Jeffrey Epstein számláinak kezelése miatt. A szenátor négyéves vizsgálatának eredményei szerint több pénzintézet is megsérthette a pénzmosás elleni törvényeket, mert nem jelentették időben az elítélt szexuális bűnöző gyanús pénzmozgásait.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Veszélyes játékhamisítványok terjednek: ha vettél ilyet, nézd meg, minden rendben van-e vele!

Veszélyes játékhamisítványok terjednek: ha vettél ilyet, nézd meg, minden rendben van-e vele!

A közösségi médiában hódító, stresszoldó Squishy Dumpling játékok óriási népszerűsége miatt elárasztották a piacot az olcsó és rendkívül veszélyes hamisítványok.

BBC
Business Sport Travel Science
Huge SpaceX rocket part believed to have hit Moon as Nasa prepares to study crash

Huge SpaceX rocket part believed to have hit Moon as Nasa prepares to study crash

The stray piece of the Falcon 9 rocket is about the size of a five-storey building, with a weight on Earth of at least 4,000kg.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 4. 16:10
Amerikának nem lehet elég fegyvere Izrael teljes védelmére
2026. augusztus 4. 14:34
Botrány Madridban: többször szóltak a kormánynak, hogy migráns-roham jöhet
×
×