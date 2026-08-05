Donald Trump ellőtte szinte az összes korszerű föld-föld rakétáját

Azt, hogy szinte teljesen elfogyott az Egyesült Államok két legfontosabb precíziós rakétájának a készlete, a Reutersnek nyilatkozó és a Pentagon helyzetét ismerő források állították. Az értesülés szerint az amerikai hadsereg gyakorlatilag felhasználta az Ukrajnának is juttatott úgynevezett ATACMS, valamint az ezt fokozatosan leváltó, újabb fejlesztésű PrSM rakétáinak jelentős részét.

Ezek a fegyverek az amerikai hadsereg legfontosabb csapásmérő eszközei közé tartoznak. Mindkét típust a földről indítják földi célpontok ellen, és több száz kilométeres távolságból képesek nagy pontossággal megsemmisíteni katonai célpontokat anélkül, hogy pilótáknak kellene berepülniük az ellenséges légvédelem hatósugarába. A Reuters szerint

a készletek apadása már komoly vitákat váltott ki Donald Trump elnök kormányzatán belül.

Több forrás úgy véli, ha az Egyesült Államok újabb nagyszabású támadást indítana Irán ellen, egyre inkább vissza kellene térnie a hagyományos, harci gépeket bevonó támadásokhoz, ami nagyobb kockázatot jelentene az állomány számára.

A készletek csökkenése miatt nemcsak az iráni hadjárat folytatása vált kérdésessé. A Pentagonban attól is tartanak, hogy egy esetleges újabb válság – például Kínával a Csendes-óceánon vagy Oroszországgal Európában – már úgy érné az Egyesült Államokat, hogy bizonyos kulcsfontosságú fegyverekből nem állna rendelkezésre elegendő tartalék. Elemzők szerint éppen az ilyen nagy pontosságú, nagy hatótávolságú rakéták lennének a legfontosabbak egy olyan ellenféllel szemben, amely korszerű légvédelmi rendszerekkel rendelkezik.

A Fehér Ház ugyanakkor igyekszik megnyugtatni a közvéleményt. Donald Trump azt állította:

az Egyesült Államoknak jóval több lőszere és rakétája van, mint bármely más országnak, ráadásul az amerikai hadiipar minden korábbinál nagyobb ütemben termel.

A Pentagon szóvivője szerint az amerikai hadsereg továbbra is minden szükséges eszközzel rendelkezik ahhoz, hogy bárhol és bármikor végrehajtsa az elnök által elrendelt műveleteket.

Szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek: bár az amerikai hadiipar valóban rekordmennyiségben gyárt tüzérségi lőszereket és rakétákat, egy elhúzódó, nagy intenzitású háborúban a termelés még így sem biztos, hogy lépést tud tartani a felhasználással. Különösen igaz ez a PrSM rakétákra, amelyek még viszonylag új fegyvernek számítanak, ezért a belőlük felhalmozott készletek eleve korlátozottak. A gyártó Lockheed Martin nem kommentálta a fogyó készletekről szóló hírt, ahogy a Tomahawk és Patriot-rakétákat előállító Raytheon sem.

Az amerikai sajtó szerint a Pentagon az elmúlt hetekben arról is tájékoztatta az elnököt, hogy fogyóban vannak egyes létfontosságú védelmi fegyverek, köztük épp a Patriot légvédelmi rendszer ballisztikus rakéták elfogására szolgáló rakétái is. Több amerikai lap szerint ez is szerepet játszott abban, hogy Donald Trump végül nem rendelte el az Irán elleni újabb nagyszabású támadást. A Fehér Ház ezt vitatja, és azt állítja, hogy az elnök főként a Perzsa-öböl arab államainak kérésére állt el az újabb csapásoktól.