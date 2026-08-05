Mohamed Szalah is érkezhet Budapestre

A 34 éves csatár kilenc idényt követően kilenc trófeával, valamint 442 mérkőzésen szerzett 257 góllal a háta mögött távozott Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttesétől, amelynél júniusban lejárt a szerződése.

„Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen hihetetlen légkörbe kerültem. Nem emlékszem, hogy valaha láttam volna ilyet” – idézi új klubja honlapja Szalah-t, akit több mint 20 ezer lelkes szurkoló fogadott a repülőtéren. A játékos már átesett az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon is, csütörtökön pedig aláírási ünnepségen mutatják be a szurkolóknak a trabzoni stadionban.

A csatár az egyiptomi válogatottban eddig 121 mérkőzésen 68 gólt szerzett. A török sajtó szerint a szerződése két évre szól, és bónuszok nélkül évente 17 millió eurót fog keresni.

„Már nagyon várom, hogy a csapattal edzhessek! Bárhová is megyek, nyerek – vagy megpróbálok nyerni – valamit. Remélem, szép eredményeket érünk el a bajnokságban és az európai kupában is” – nyilatkozta.

Érdekesség, hogy éppen a Trabzonsporral játszhat a Ferencváros a főtábláért a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének utolsó körében, ha a harmadik fordulóban kiejti a lengyel Górnik Zabrze együttesét.

A Trabzonspor a legutóbbi idényben bronzérmes lett a török bajnokságban.