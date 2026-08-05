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Gerendai Károly alapító, Bródy János Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekes, zeneszerzõ, szövegíró, Novák Péter, a koncertfolyam rendezõje és Závodi Gábor zenei producer (b-j) a 32. Sziget Fesztivál mínusz egyedik napjának programjáról tartott sajtótájékoztatón a budapesti Dugattyús-házban 2026. május 14-én. Hat órán át Bródy János dalai fognak szólni a nagyszínpadról az idei Sziget fesztivál mínusz egyedik napján.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Azahriah-tól Rúzsa Magdiig és a Csík zenekarig: Bródy János 70 dalát 50 fellépő adja elő a Szigeten

Infostart / MTI

Több mint ötven előadó Bródy János hetven dalát fogja eljátszani a Sziget Fesztivál mínusz egyedik napján, a nagyszínpadon, ott lesz Szörényi Levente, Koncz Zsuzsa, Halász Judit és Tolcsvay László is.

Bródy János vasárnap végig kint lesz a Szigeten, kíváncsi mindenkire, aki a dalait énekli. „A program nagy része meglepetés számomra, és az egész hatalmas megtiszteltetés” – mondta az MTI-nek a 80 éves dalszerző, előadó, akinek tiszteletére augusztus 9-én mínusz egyedik napot tart a Sziget fesztivál Bródy Dalok Napja címmel.

A hatórásra tervezett program 17 órakor kezdődik a Sziget fesztivál nagyszínpadán.

Több mint ötven előadó Bródy János hetven dalát fogja eljátszani;

a fellépők között a fiatalabb generációktól az ünnepelt kortársaiig széles a spektrum. Az esemény rendezője Novák Péter, a zenei producer Závodi Gábor.

„Számomra a leginkább emlékezetes Sziget-koncert 2005-ben az Illés zenekar fellépése volt. Akkor is Gerendai Károly gondolta ki, hogy a hivatalos program előtt legyen valamilyen különleges rendezvény. Bár nem hiszek a számmisztikában, furcsa érzés, hogy 21 év után ugyanúgy augusztus 9-én leszek a nagyszínpadon, talán utoljára a Bródy Dalok Napján” – mondta az ünnepelt művész.

Bródy János maga a koncertfolyam utolsó egy órájában fog zenélni, számos vendéggel együtt. Vele lesz Szörényi Levente, Koncz Zsuzsa, Halász Judit és Tolcsvay László is.

„Alapvetően dalszerzőnek tartom magam, és köszönöm a sorsnak, hogy ilyen kivételes tehetségű előadók énekelték a szerzeményeimet. Számomra az Illés volt a kezdet és az iskola, a Fonográf pedig a kiteljesedés, mert a Fonográf művészi közösségében készültek a legemlékezetesebb albumok, köztük az István, a király és az első három önálló nagylemezem" – fogalmazott a zenész.

Számítások szerint Bródy János mintegy nyolcszáz dal zenéjét és/vagy szövegét írta meg, amióta 1965-ben a nógrádverőcei ifjúsági táborban megszületett a Szörényi Leventével közös Óh, mondd, az első magyar nyelvű beatdal. „A hetvenes évek vége felé olyan dalokat írtam, amikre a kollégák azt mondták, annyira személyes és rám jellemző szövegek, hogy a legjobb, ha ezzel magam állok ki a közönség elé”.

Az 1983-ban bemutatott István, a király Bródy János szerint megmutatja, bennünk van István és Koppány is, és a végén mindenki érzi, így vagyunk együtt magyarok. A dalszerző úgy látja, ez napjainkra is értelmezhető.

„Erről nemcsak én gondolkozom így. Annak ellenére, hogy bizonyos dolgokról másképp vélekedünk, ebben egyetértünk Szörényi Leventével” – tette hozzá. Felhívta a figyelmet arra, hogy a dalok időnként manapság is hordoznak magukban nagyon fontos üzeneteket a társadalom gondolkodásából, vágyairól, elképzeléseiről, és ez a mostani politikai változásokban is tükröződött.

Bródy János korábban kijelentette, hogy az idén áprilisban adott Aréna-est után újabb nagyszabású koncertet nem fog adni, a mostani Sziget-esemény a kivétel. Dalszerző-előadóként tavaly új albummal jelentkezett.

„Mint rezignált nyugger, jelenleg nem dédelgetek nagy terveket. Az Ezek ugyanazok című dalnak, amit eredetileg tizenöt évvel ezelőtt írtam, lesz egy új változata, ami az elmúlt tizenhat évről fog szólni. Miután a Rendszerbontó koncerten Vitáris Ivánnal közösen adtuk elő, most is felkértem az együttműködésre” –fejtette ki Bródy János .

Novák Péter, a mínusz egyedik nap programjának rendezője arról beszélt, hogy Bródy János az elsők között deklarálta: színpadon állni nemcsak munka, szórakozás és siker, hanem óriási felelősség is. Mint elmondta, a program összeállításakor arra törekedtek, hogy az a sokszínűséget tükrözze.

A program egyik különlegessége, hogy

számos színművész működik közre, köztük Döbrösi Laura, Fullajtár Andrea, az Örkény Színház Kamara Kórus Különítménye vagy Törőcsik Franciska.

„A népszerű dalok a színészek tolmácsolásában az átjárhatóságot mutatják a művészeti ágak között. Bródy és Szörényi a nyolcvanas évek elején betették a lábukat a színházba a Kőműves Kelemennel, aztán az István, a királlyal óriási sikereket arattak együtt, és befolyásolták a hivatalos kánont” – fűzte hozzá Novák Péter.

Závodi János, a műsor zenei producere arról beszélt az MTI-nek, hogy huszonhét éve dolgozik együtt Koncz Zsuzsával, így azóta zajlik a közös munka az énekesnőnek dalokat író Bródy Jánossal is.

A Bródy Dalok Napja fellépőlistáját Gerendai Károly, a Sziget alapítója Novák Péterrel és Závodi Gáborral állította össze.

„Egy generációkon átívelő estet szeretnénk,

a fellépők között ott lesznek a mai fiatalok kedvencei, köztük Azahriah, Beton.Hofi és Dzsúdló, de színpadra lépnek a közép- és az idősebb korosztály előadói is.

Két-három Bródy-dalt többen is előadnak, a Ha én rózsa volnék például Azahriah és Koncz Zsuzsa előadásában is felcsendül” – fejtette ki Závodi Gábor.

A műsorban a Koncz Zsuzsa együttesére épülő kísérőzenekar játszik az énekesek mögött, a fellépő együttesek ugyanakkor maguk hangszerelik, illetve adják elő Bródy János dalait.

„Cél, hogy a feldolgozások az aktuális előadó világába illeszkedjenek, és közben széles zenei spektrumot íveljünk át. Több érdekes kollaboráció valósul meg. Bródy a hetvenes évek végén az Omegának is írt szövegeket, közülük a Csillagok útján most Hrutka Róbert és Czutor Zoltán duettjében hangzik el. Hernádi Judit és lánya, Tarján Zsófi a Halász Judittól ismertté vált Játsszunk együtt című számot, Müller Péter Sziámi és Csemer Boggie pedig a Fonográf Ne vágj ki minden fát című dalát énekli el” – emelte ki Závodi Gábor.

Presser Gábor, Kiss Tibor és a Csík Zenekar közös előadásában az Illés Az utcán című dalát hallhatja a közönség.

A Bródy Dalok Napján színpadra lép még mások mellett a Bagossy Brothers Company, a Blahalouisiana, a Carson Coma, Charlie, Deák Bill Gyula, Feke Pál, Gerendás Péter, a hiperkarma, Hobo, Járai Márk, a KFT, Lábas Viki, Lovasi András, Palya Bea, Péterfy Bori, Rúzsa Magdi, Sena, Columbo (Irie Maffia), Vikidál Gyula és a Welhello.

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Kezdőlap    Belföld    Azahriah-tól Rúzsa Magdiig és a Csík zenekarig: Bródy János 70 dalát 50 fellépő adja elő a Szigeten

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