Hiába veszünk több autót, valami nincs rendben

Az Eurostat és a KSH 2025-re vonatkozó adatai szerint a Magyarországon közlekedő személyautók közel háromnegyede tíz évnél idősebb, miközben az ezer lakosra jutó autók száma alapján hazánk továbbra is az Európai Unió sereghajtói közé tartozik.

Az EU-ban tavaly Olaszországban jutott a legtöbb személyautó ezer lakosra (709), ezt Finnország (675), Ciprus (670) és Luxemburg (668) követte. Magyarország 461 autóval Romániával holtversenyben az utolsó előtti helyen állt, csak Lettországot (435) előzte meg – számolt be a Penzcentrum.

Mint olvasható, bár hazánk tíz éve is ezen a helyen szerepelt, a felzárkózás üteme gyorsabb volt az uniós átlagnál: 2010 és 2025 között az EU-ban átlagosan közel 20 százalékkal nőtt az ezer főre jutó autók száma, Magyarországon viszont több mint 54 százalékkal.

A KSH adatai szerint 2025 végén több mint 4,37 millió személyautó volt forgalomban Magyarországon, ami egy év alatt 111 ezerrel, 2,6 százalékkal bővült.

A járműpark ugyanakkor tovább öregszik: az autók átlagéletkora elérte a 16,5 évet,

miközben az első alkalommal forgalomba helyezett járművek között a használtak aránya 46,2-ről 48,5 százalékra emelkedett. Az Eurostat szerint a hazai autóállomány 72 százaléka már tíz évnél idősebb.

Az elmúlt öt évben jelentősen nőtt a húsz évnél idősebb autók aránya, 18,6 százalékról 30,9 százalékra. Ezzel párhuzamosan csökkent a 10–20 éves járművek részaránya, míg az ötévesnél fiatalabb autók együttesen már csak a hazai autópark mintegy 13 százalékát teszik ki.