Bárki nevében hajlandóak bejelentkezni a csalók, csak hogy a pénzünkhöz jussanak

Az elmúlt napokban Győr-Moson-Sopron vármegyében ismét több online csalás miatt érkezett feljelentés a rendőrségre. Az elkövetők változatos módszerekkel próbálják megszerezni a gyanútlan áldozatok pénzét és személyes adatait – írja beszámolójában a vármegyei rendőr-főkapitányság.

A csalók gyakran ismert cégek, bankok, webáruházak vagy szolgáltatók nevében jelentkeznek. Telefonon, e-mailben, SMS-ben vagy közösségi oldalakon keresztül is megkereshetik kiszemelt áldozataikat. Előfordul, hogy kedvező ajánlattal csábítanak, máskor sürgető üzenettel próbálják rávenni a kiszemelt személyt arra, hogy kattintson egy hivatkozásra, adja meg banki adatait, vagy utaljon pénzt.

A rendőrség szerint ha úgy érezzük, hogy egy üzenet vagy telefonhívás gyanús, álljunk meg egy pillanatra, és ellenőrizzük, valóban attól a cégtől kerestek-e bennünket, amelyre hivatkoznak. Online vásárlás esetén különösen fontos az óvatosság a hatóság tájékoztatása szerint, így azt javasolják, hogy nézzünk utána a cég adatainak, elérhetőségeinek, valamint annak is, hogy más vásárlók milyen tapasztalatokat osztottak meg. A „túl jó, hogy igaz legyen” ajánlatokkal sem árt óvatosnak lenni, de akkor is legyünk résen, ha az eladó előre kéri a teljes vételárat.

Soha ne adjuk meg telefonon vagy ismeretlen internetes oldalon banki adatainkat, bankkártyánk adatait vagy netbanki belépési információinkat – tanácsolja a rendőrség, hozzátéve, hogy ismeretlen kérésére se telepítsünk programot a telefonunkra vagy számítógépünkre, és ne utaljunk pénzt csak azért, mert erre egy telefonáló vagy egy üzenetben kapott hivatkozás felszólít.

A csalók módszerei folyamatosan változnak, bárki válhat célponttá – hangsúlyozzák az egyenruhások, és azt tanácsolják, hogy ha már megtörtént a baj, akkor minél hamarabb jelezzük a bankunknak, és tegyünk feljelentést a rendőrségen. Őrizzük meg a csalással kapcsolatos üzeneteket, e-maileket, telefonszámokat, weboldalakat, bizonylatokat és egyéb bizonyítékokat, mert ezek segíthetik a nyomozást.