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Nyitókép: Unsplash

Évekig tartó betegséget is okozhat egy kullancscsípés – itt vannak a tudnivalók

Infostart / InfoRádió

A kullancsok elleni védekezés fontosságát hangsúlyozza a Nébih. A vérszívók nem csak kellemetlenek, de esetenként súlyos betegségeket is terjeszthetnek. A háziállataink sincsenek biztonságban.

A kullancsok elleni folyamatos védekezés fontosságára figyelmeztet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Nagy Attila, a szervezet Élelmiszerlánc-biztonsági Laboratóriumának igazgatója rámutatott: a kullancsok nemcsak az emberre, hanem a háziállatainkra is nagy veszélyt jelenthetnek, de meg kell különböztetni a ránk veszélyes betegségeket az állatainkra leselkedőktől.

A kullancsok által terjesztett talán legfontosabb vírus a fertőző agyhártyagyulladás kórokozója. Ez háziállatokra kicsit kevésbé kockázatos, az emberekre viszont jelentős veszélyt jelent. Érdemes tudni, hogy a tejtermelő állatokon keresztül még úgy is megfertőződhetünk, hogy nyers tejet fogyasztunk – mondta a szakember.

Ez ellen a betegség ellen létezik védőoltás, így akik tejtermelő állatokat tartanak és nyers tejet fogyasztanak, vagy csak gyakran járnak a természetbe, azoknak mindenképp ajánlott a megelőző vakcina használata.

A másik betegség a Lyme-kór, amelyet egy baktérium terjeszt.

„A fertőződés legelső tünete, és talán ez a leggyakoribb – de hozzáteszem, hogy nem minden esetben jelentkezik, illetve az állatainknál gyakran nem látjuk, hiszen szőrösek –, az egy kokárdaszerű, piros bőrgyulladás. Ha ezt látjuk, akkor az szinte biztosan a Lyme-kórra utal, és akkor mindenképpen orvoshoz kell fordulni” – mondta.

Nagy Attila hangsúlyozta: ha időben orvoshoz fordulunk, a Lyme-kór egy kezelhető betegség, ugyanakkor

ha nem kezelik, akkor nagyon komoly, elhúzódó, hosszú távú, akár évekig tartó betegséget is képes okozni.

Szerencsére ma már többféle eszköz is létezik, amellyel eredményesen lehet védekezni a kullancsok ellen.

A kutyákra, macskákra a leggyakrabban cseppenthető oldatokat, úgynevezett spot-onokat lehet kapni, amelyeket különböző időközönként, általában havonta, több havonta egyszer kell az állatra ráhelyezni. Emellett léteznek számukra nyakörvek, amelyek szintén ilyen hatóanyagtartalmúak, és bizonyos ideig védik az állatot.

A szakértő végül felhívta a természetjárók figyelmét arra, hogy a mostani extrém hőségben sem ritkulnak meg a kullancsok, viszont ilyenkor pont ugyanolyan árnyasabb helyeket keresnek maguknak, amilyeneket általában a túrázók is kedvelnek, így nem árt a fokozott odafigyelés.

A cikk Janovitz Bálint hanganyaga alapján készült.

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