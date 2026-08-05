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Irán megnyitja a Hormuzi-szorost - közölte Donald Trump amerikai elnök pénteken. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent rövid bejegyzésében az iráni bejelentésre hivatkozva azt írta, hogy a Hormuzi-szoros teljes mértékben nyitva és készen áll az áthajózásra.
Nyitókép: Getty Images/lupengyu

Irán bejelentette, megszületett a megállapodás a Hormuzi-szoros ügyében

Infostart / MTI

Irán megállapodott Ománnal a Hormuzi-szoros hajózási útvonalának koordinátáiról, és már véglegesítik az erről szóló közös bejelentést – jelentette be szerdán Eszmail Bagai, az iráni külügyminisztérium szóvivője.

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A szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az iráni–ománi megállapodás önmagában nem garantálja a stratégiai jelentőségű vízi útvonal biztonságát.

Bagai hozzátette: a közös bejelentésre akkor kerülhet sor, ha abba külső szereplők nem avatkoznak bele.

Irán és Omán hónapok óta tárgyal a Hormuzi-szoros hajózásának jövőbeli szabályozásáról. A tárgyalások célja a stratégiai jelentőségű vízi útvonal forgalmának rendezése és teljes újranyitása, ugyanakkor a megállapodás több részlete egyelőre még egyeztetés alatt áll.

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