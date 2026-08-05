Irán bejelentette, megszületett a megállapodás a Hormuzi-szoros ügyében

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A szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az iráni–ománi megállapodás önmagában nem garantálja a stratégiai jelentőségű vízi útvonal biztonságát.

Bagai hozzátette: a közös bejelentésre akkor kerülhet sor, ha abba külső szereplők nem avatkoznak bele.

Irán és Omán hónapok óta tárgyal a Hormuzi-szoros hajózásának jövőbeli szabályozásáról. A tárgyalások célja a stratégiai jelentőségű vízi útvonal forgalmának rendezése és teljes újranyitása, ugyanakkor a megállapodás több részlete egyelőre még egyeztetés alatt áll.